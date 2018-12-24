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    Рождество с Виндзорами: яркие и необычные фотографии британской королевской семьи с главного торжества года

    24.12.2018
    Католики и протестанты по традиции отмечают Рождество, которое для многих является главным семейным торжеством года, 25 декабря. В честь этого события Woman.ru собрал снимки представителей королевской династии Великобритании, которые гарантированно приблизят ощущение праздников.
    • Елизавета II, Принц Чарльз, Принц Филипп, Принцесса Диана, Принц Уильям, Принц Гарри
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      Рождество — один из самых любимых праздников королевы Великобритании, именно поэтому она каждый год старается собирать всю семью на традиционной церковной службе в Сандрингеме или Виндзоре
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    Королева Великобритании Елизавета II не раз подчеркивала, что Рождество — один из ее самых любимых праздников. По давно существующей традиции в конце декабря монархиня собирает своих ближайших родственников в Сандрингемском дворце в Норфолке. Эта резиденция, к слову, не такая уж и большая, поэтому за несколько дней до начала праздников правительница устраивает прием в Букингемском дворце, куда съезжаются ее племянники, кузены и другая многочисленная родня. В Сандрингем же, как правило, приезжают дети, внуки и правнуки Елизаветы II и принца Филиппа. Любопытно, что некоторым из них приходится ютиться в комнатах для слуг, ведь за последние несколько лет родственников у монархини поприбавилось.

    Королева обычно прибывает первой, причем предпочитает добираться на совершенно обычном поезде. В попутчиках — охрана, но и других пассажиров никто не высаживает.

    Празднования в Сандрингемском дворце начинаются накануне Рождества. В Сочельник вся семья собирается на чаепитие, играет в шарады и общается.

    После этого титулованные особы обмениваются подарками. Самые юные представители королевской династии, как правило, получают игрушки и сладости. Взрослые же дарят друг другу чисто символические презенты, к выбору которых подходят с юмором. Так, например, несколько лет назад Кейт Миддлтон преподнесла Гарри игрушечный набор «Вырасти собственную девушку». Сам принц тоже однажды отличился: по информации английских СМИ, он порадовал консервативную бабушку шапочкой для душа с надписью «Жизнь — те еще с***». За обменом подарками следует праздничный ужин.

    Утром 25 декабря представители правящей семьи отправляются на службу в церковь. По окончании церемонии они возвращаются во дворец, где проходит праздничный обед. Не так давно члены королевской семьи представили публике свои новые рождественские открытки, а уже скоро мы увидим свежие кадры с традиционной службы. Пока же предлагаем вам зарядиться позитивом, посмотрев яркие рождественские кадры прошлых лет.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Getty Images, REX Features/Fotodom.ru, East-News, Legion-Media.ru, ASSOCIATED PRESS/ТАСС
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