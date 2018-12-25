Золушка по-аргентински: что стало с актерами сериала «Дикий ангел»

В конце девяностых мы уже познакомились с захватывающим миром латиноамериканских сериалов и даже вошли во вкус, однако имели слабые представления о молодежных сериалах, посвященных юным героям и лихим перипетиям их жизней. Именно тогда на телеэкраны и вышла мелодрама «Дикий ангел», которая с первых же эпизодов полюбилась неискушенным зрителям постсоветского пространства.
Готовы поспорить, что первые аккорды композиции Сambio Dolor из заставки сериала вызовут у большинства читательниц щемящее чувство ностальгии. И это неудивительно: теленовеллу смотрели с подругами или даже целыми семьями с бабушками, мамами, сестрами, да что уж — порой и мужская половина наблюдала за тем, как складываются отношения избалованного красавца Иво и харизматичной бунтарки Милагрос. Драма растянулась на 270 серий, но, согласитесь, оно того стоило — финал оправдал все ожидания! Такого накала страстей, пожалуй, не было ни в одном шоу тех времен.
Некоторых звезд «Дикого ангела», к сожалению, сегодня уже нет в живых: в 2001-м не стало Артуро Мали, сыгравшего главу семейства Ди Карло, в 2010-м — исполнителя роли Дамиана Норберто Диаса, а в 2012-м в возрасте 97 лет скончалась Лидия Ламайсон, бесконечно милая и интеллигентная бабушка Милагрос или же просто Донья.
В этом материале Woman.ru рассказывает, как сложились судьбы актеров, сыгравших любимых нами Мили, Иво, Лину, Бобби и других героев в культовом аргентинском сериале.