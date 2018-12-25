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    Золушка по-аргентински: что стало с актерами сериала «Дикий ангел»

    25.12.2018
    Почти 20 лет назад в России начали транслировать сериал «Дикий ангел», который многие до сих пор с удовольствием пересматривают. В порыве ностальгии Woman.ru узнал, как сложились судьбы главных звезд культовой мыльной оперы.
    • Наталья Орейро, Факундо Арана
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      Аргентинский сериал «Дикий ангел» впервые вышел в эфир два десятилетия назад, но его до сих пор с удовольствием смотрят и пересматривают во многих странах мира
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    В конце девяностых мы уже познакомились с захватывающим миром латиноамериканских сериалов и даже вошли во вкус, однако имели слабые представления о молодежных сериалах, посвященных юным героям и лихим перипетиям их жизней. Именно тогда на телеэкраны и вышла мелодрама «Дикий ангел», которая с первых же эпизодов полюбилась неискушенным зрителям постсоветского пространства.

    Готовы поспорить, что первые аккорды композиции Сambio Dolor из заставки сериала вызовут у большинства читательниц щемящее чувство ностальгии. И это неудивительно: теленовеллу смотрели с подругами или даже целыми семьями с бабушками, мамами, сестрами, да что уж — порой и мужская половина наблюдала за тем, как складываются отношения избалованного красавца Иво и харизматичной бунтарки Милагрос. Драма растянулась на 270 серий, но, согласитесь, оно того стоило — финал оправдал все ожидания! Такого накала страстей, пожалуй, не было ни в одном шоу тех времен.

    За последние 20 лет утекло немало воды — очень многое изменилось в жизнях исполнителей главных ролей: одни и дальше продолжили сниматься, другие же кардинально сменили карьерный вектор.

    Некоторых звезд «Дикого ангела», к сожалению, сегодня уже нет в живых: в 2001-м не стало Артуро Мали, сыгравшего главу семейства Ди Карло, в 2010-м — исполнителя роли Дамиана Норберто Диаса, а в 2012-м в возрасте 97 лет скончалась Лидия Ламайсон, бесконечно милая и интеллигентная бабушка Милагрос или же просто Донья.

    В этом материале Woman.ru рассказывает, как сложились судьбы актеров, сыгравших любимых нами Мили, Иво, Лину, Бобби и других героев в культовом аргентинском сериале.  

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    Текст: Юлия Кривулькина Фото: Getty Images, Instagram, Vk.com
    Теги:

    Наталья Орейро, Факундо Арана

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Гражданские браки, детей в основном по одному. Мне казалось у латиносов приоритетны семейные ценности.

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