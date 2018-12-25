Рождественская служба Виндзоров: Меган и Кейт мило общались, а Чарльз грустил без Камиллы

25 декабря во всем мире отмечают католическое Рождество. Члены британской королевской семьи, например, посещают службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.



1 2 3 ... 14 Принц Чарльз с сыновьями и невестками по пути на рождественскую службу

В британской королевской семье Рождество является главным семейным торжеством и одним из самых любимых праздников Елизаветы II. Именно поэтому она каждый год старается собирать всей своих родственников на традиционной церковной службе.



25 декабря в 11 утра большинство Виндзоров встретились около церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Нынешнюю церемонию пропустили 96-летний принц Филипп (он теперь редко выезжает из дома), Камилла Паркер Боулз (супруга Чарльза, судя по всему, до сих пор не выздоровела), а также принцесса Шарлотта и ее братья Джордж и Луи (по мнению родителей, они еще слишком малы для подобных мероприятий).



Молодожены Евгения и Джек трогательно держались за руку, принцесса Беатрис составила компанию Отем Филлипс, чьего супруга Питера сопровождали их дочки Саванна и Айла.

В первом ряду этой процессии шли те, кого больше всех обсуждали в уходящем году, — Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, а также принц Чарльз.

Герцогини выбрали похожие наряды — обе предпочли однотонные пальто и аксессуары в тон. Различие заключалось лишь в обуви: если Кембриджская дополнила свой аутфит туфлями (несмотря на довольно прохладные плюс 5 градусов), то беременная Сассекская сделала выбор в пользу высоких сапог.



Хотим отметить, что на этот раз в образе Меган Маркл все было подобрано удачно: и расклешенное трикотажное платье, и элегантная шляпка, и даже необычная широкая сумка.