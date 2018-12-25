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    Рождественская служба Виндзоров: Меган и Кейт мило общались, а Чарльз грустил без Камиллы

    25.12.2018
    25 декабря во всем мире отмечают католическое Рождество. Члены британской королевской семьи, например, посещают службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. 

    В британской королевской семье Рождество является главным семейным торжеством и одним из самых любимых праздников Елизаветы II. Именно поэтому она каждый год старается собирать всей своих родственников на традиционной церковной службе.

    25 декабря в 11 утра большинство Виндзоров встретились около церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме. Нынешнюю церемонию пропустили 96-летний принц Филипп (он теперь редко выезжает из дома), Камилла Паркер Боулз (супруга Чарльза, судя по всему, до сих пор не выздоровела), а также принцесса Шарлотта и ее братья Джордж и Луи (по мнению родителей, они еще слишком малы для подобных мероприятий). 

    Молодожены Евгения и Джек трогательно держались за руку, принцесса Беатрис составила компанию Отем Филлипс, чьего супруга Питера сопровождали их дочки Саванна и Айла.

    В первом ряду этой процессии шли те, кого больше всех обсуждали в уходящем году, — Кейт Миддлтон и принц Уильям, Меган Маркл и принц Гарри, а также принц Чарльз.

    Герцогини выбрали похожие наряды — обе предпочли однотонные пальто и аксессуары в тон. Различие заключалось лишь в обуви: если Кембриджская дополнила свой аутфит туфлями (несмотря на довольно прохладные плюс 5 градусов), то беременная Сассекская сделала выбор в пользу высоких сапог.

    Хотим отметить, что на этот раз в образе Меган Маркл все было подобрано удачно: и расклешенное трикотажное платье, и элегантная шляпка, и даже необычная широкая сумка.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images
    Теги:

    Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Меган Маркл, Елизавета II, Принц Эндрю, Принцесса Беатрис, Принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, Принц Чарльз, Принц Уильям, Новый Год 2019

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    Комментарии (7) Добавить комментарий
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    • Опять Мемешка в трауре? кто-нибудь ей уже объяснит неуместность черного цвета на праздничных мероприятиях вообще и в церкви в частности?

    • Гость

      Опять Мемешка в трауре? кто-нибудь ей уже объяснит неуместность черного цвета на праздничных мероприятиях вообще и в церкви в частности?

      Черный цвет неуместен на праздничных мероприятиях? Первый раз слышу, если честно, где же такое написано, можно ссылку на официальный источник?

    • Гость

      Опять Мемешка в трауре? кто-нибудь ей уже объяснит неуместность черного цвета на праздничных мероприятиях вообще и в церкви в частности?

      Ну вообще-то Меган не в черном, а в темно-синем, в одежде такого же цвета Гарри и Джеймс Виндзор, а у Евгении наряд на один тон светлее.

    • Оля-ля

      Ну вообще-то Меган не в черном, а в темно-синем, в одежде такого же цвета Гарри и Джеймс Виндзор, а у Евгении наряд на один тон светлее.

      Пардон, не у Евгении, а у Беатрис) Кстати, видимо, слухи про ее роман с миллианером не подтвердились, нигде она с ним не появляется, только в одиночестве или с родственницами/подружками.

    • Недавно прочитала статью « История Дории.... короче матери Меган - в шоке!!! Подростком родила ребёнка и отдала на усыновление!! И в корне поменяла мнени е об ее отце! Он выглядит более порядочным!

    • Зачем о них так много писать? Ну королевская семья, и что? Почему про другие королевские семьи ни слова, а тут что ни день - всё о Виндзорах...

    • О! Защитница животных, которая неделюназад бузила против охоты, нацепила на шляпу перо убитого фазана? Воистину необходимый аксессуар!

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