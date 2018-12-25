Принц Гарри задумал для Меган Маркл особый подарок, но Елизавета II высказалась резко против



Ради любимой жены 34-летний принц Гарри готов на многое: и королевскую охоту пропустить, раз уж Меган считает ее «кровавым спортом» , и поругаться с придворным ювелиром, отказавшимся сделать для нее особое украшение.

1 2 3 4 5 В это Рождество принц Гарри хотел порадовать Меган Маркл особым подарком

25 декабря британская королевская семья посетила традиционную рождественскую службу, после которой отправилась в Сандрингемский дворец на чаепитие, где и произойдет обмен подарками. Больше всего нам интересно, что получит от принца Гарри Меган Маркл.



Как пишет портал RadarOnline, рождественским сюрпризом для герцогини должно было стать кольцо с тремя камнями, означающими Меган, Гарри и их ребенка, который появится на свет весной 2019 года.



С этой задумкой наследник британского престола обратился к придворному ювелиру, но получил неожиданный отказ, который был аргументирован тем, что украшения подобного рода обычно преподносят на куда более значимые события — например, юбилей или свадьбу.

Что же касается новогоднего презента, то здесь стоит быть чуть скромнее.

Озадаченный Гарри решил обратиться с этим вопросом к отцу, но в дело вмешалась сама Елизавета II. Королева напомнила внуку, что он должен в первую очередь чтить традиции, а не потакать желаниям своей супруги, которая, судя по всему, является большой поклонницей ювелирки.