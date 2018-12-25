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    Принц Гарри задумал для Меган Маркл особый подарок, но Елизавета II высказалась резко против

    25.12.2018
    Ради любимой жены 34-летний принц Гарри готов на многое: и королевскую охоту пропустить, раз уж Меган считает ее «кровавым спортом», и поругаться с придворным ювелиром, отказавшимся сделать для нее особое украшение.  

    25 декабря британская королевская семья посетила традиционную рождественскую службу, после которой отправилась в Сандрингемский дворец на чаепитие, где и произойдет обмен подарками. Больше всего нам интересно, что получит от принца Гарри Меган Маркл.

    Как пишет портал RadarOnline, рождественским сюрпризом для герцогини должно было стать кольцо с тремя камнями, означающими Меган, Гарри и их ребенка, который появится на свет весной 2019 года.

    С этой задумкой наследник британского престола обратился к придворному ювелиру, но получил неожиданный отказ, который был аргументирован тем, что украшения подобного рода обычно преподносят на куда более значимые события — например, юбилей или свадьбу.

    Что же касается новогоднего презента, то здесь стоит быть чуть скромнее.

    Озадаченный Гарри решил обратиться с этим вопросом к отцу, но в дело вмешалась сама Елизавета II. Королева напомнила внуку, что он должен в первую очередь чтить традиции, а не потакать желаниям своей супруги, которая, судя по всему, является большой поклонницей ювелирки.  

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    Текст: Алена Петровская Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Елизавета II, Меган Маркл, Принц Гарри, Новый Год 2019

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    Комментарии (11) Добавить комментарий
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    • Тег "Новый Год 2019" в конце просто умиляет...МеМе это же самый настоящий символ новогодних праздников! Ну куда же без нее!

    • Каково это жить в ежовых рукавицах! Туда не идти, это нельзя, то не надевай.... Читать неприятно, а толпа людей по доброй воле слушаются какую-то старушку. Традиции должны быть в рамках разумного, а не табуировать всё и вся. До абсурда ведь доходит.

    • Ну заказал бы у другого ювелира, раздул проблему

    • Дверная ручка

      Каково это жить в ежовых рукавицах! Туда не идти, это нельзя, то не надевай.... Читать неприятно, а толпа людей по доброй воле слушаются какую-то старушку. Традиции должны быть в рамках разумного, а не табуировать всё и вся. До абсурда ведь доходит.

      до какого абсурда? Вы читали?Гарри хотелвзять камни из имущества своей семьи! То есть опять мемеха потребовала чужиесокровища! У него есть свои деньги, вот пусть на них и дарит что пожелает!

    • Гость

      Ну заказал бы у другого ювелира, раздул проблему

      так нет, он и камни изолото хотелвзять, которые ему не принадлежат! То есть вынудить семью им всем сделать маркл такой подарок.

    • Дверная ручка

      Каково это жить в ежовых рукавицах! Туда не идти, это нельзя, то не надевай.... Читать неприятно, а толпа людей по доброй воле слушаются какую-то старушку. Традиции должны быть в рамках разумного, а не табуировать всё и вся. До абсурда ведь доходит.

      это ЧУЖИЕ камни! Они ему не принадлежат! Как и ювелир и его время.

    • Гарри совсем плохо выглядит. Изможденный и вымотанный. Кошмар(

    • Гость

      Ну заказал бы у другого ювелира, раздул проблему

      Так ведь другому ювелиру бы пришлось платить из своего кармана.

    • Фридерика

      Так ведь другому ювелиру бы пришлось платить из своего кармана.

      сомнительное счастье мужчин, который за новогодним подаркомбегаетк бабушке. Даже не к бабушке, а к ее работникам, которые постоянно ему отказывают и ставят на место)))) Рыжий воришка-неудачник

    • обращение к придворному ювелиру -это заказ изделий из коллекции камней и металлов бкс. Гарри потребовал исподтишка втихушку особенный подарок от всей бкс для Маркл, но уловка не удалась. ждем увольненияпридворного ювелира?

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