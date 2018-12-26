Новый год к ним мчится: звезды показывают свои дизайнерские елки, делятся праздничным меню и заветными желаниями

В ожидании Нового года звезды российского шоу-бизнеса решили показать Woman.ru, под какими елками в этом году будут лежать их подарки самым близким людям. Героини этого материала также открыли нам свои семейные традиции, рассказали о новогоднем меню и о самых необычных зимних праздниках в их жизни.

1 2 3 ... 10 Анна Цуканова-Котт будет встречать Новый год в семейном кругу

Совсем скоро наступит долгожданный и любимый многими праздник. В преддверии Нового года нам еще больше, чем обычно, хочется радовать своих близких, дарить им подарки. Именно поэтому дизайнер Анна Путилова решила порадовать своих подруг уникальными новогодними елками. Дизайн каждого дерева отражает характер его хозяйки. По такому случаю мы поговорили с этими прекрасными девушками и узнали, как они будут встречать Новый 2019 год.

Анна Цуканова-Котт, актриса

Как будете встречать Новый год?



Мы, как всегда, по-семейному собираемся справить в нашем доме всей семьей Котов: с Сашей, его братом-близнецом Вовой и его семьей — то есть будет такое большое семейное застолье.



Какой подарок мечтаете получить в Новый год?



Я всегда рада любым подаркам на Новый год, какие бы мне ни подарили. Главное — не сам подарок, а ощущение праздника, того, что подарок — это внимание. Сама я буду дарить особенные подарки, практически самодельные. Не буду раскрывать секрет, какие именно, но я всегда подхожу к подарку очень креативно. Для меня это не просто «сходить в магазин и купить что-то», я это долго придумываю и осуществляю.



Что пожелаете читательницам Woman.ru?



Я всегда желаю своим близким интересного года, чтобы было много классных вдохновляющих событий, чтобы было много интересных путешествий и поездок. И читательницам я желаю того же самого: много прекрасных впечатлений и новых эмоций.

Аниса Ашику, продюсер, специалист по связям с общественностью

Как будете встречать Новый год?



Новый год — один из моих любимых праздников. Утром 31 декабря я наконец «отключаю» все рабочие планы и словно начинаю обновляться. Люблю эти ощущения! Я уже знаю план этого дня: пока папа с дочкой будут смотреть театральное представление, я под музыку Венского оркестра буду готовить закуски и салаты, а к обеду уже буду нежиться в ванной и вкушать состояние отдыха.



Новогоднее меню в эту ночь?



В нашем новогоднем меню будут запеченная дорадо, листовые салаты, морепродукты, оливки, спаржа, свежие овощи и фрукты. Украшением стола будут мандарины на ветке! Единственным соблазном вечера станет салат «Селедка под шубой». Для моих родных неожиданным пунктом меню станет албанский десерт — шоколадный кекс с грецкими орехами и медовым сиропом.





Аниса Ашику с дочкой

Что мечтаете получить в подарок?



Главный подарок этого года подарила мне моя 6-летняя дочь Алексия — с отличием закончила первую четверть в музыкальной школе Римского-Корсакова. Дочь поступила на бюджет в хоровое и инструментальное отделение, а мой муж Эндри, чтобы помочь ей, погрузился в индивидуальное обучение с нуля. Тут же вспоминаю людей, которые меня окружают — все они подарили мне успешный и запоминающийся год. Разве могут быть материальные подарки лучше?!



Что пожелаете читательницам Woman.ru?



Пусть будет здоровье в жизни каждого. Это лучшее, что могу пожелать тебе, дорогой читатель!

Липа Тетерич, телеведущая

Как будете встречать Новый год?



Если получится справиться с тремя детьми, тогда и справим. Это будет дома. Мы никуда не выезжаем: младшему ребенку всего месяц, дочке — два с копейками. Еще мы впервые будем приглашать для дочки Деда Мороза и Снегурку, она уже месяц назад выучила длиннющий стих.





Новогоднее меню в эту ночь?



Я воздержусь от масштабных приготовлений, но что-то сделать обязательно успею. Как минимум сделаю вкусный новогодний чай. Я обязательно запеку что-то овощное, скорее всего, это будет домашняя баклажанная икра с козьим сыром.



Какой подарок мечтаете получить в Новый год?



Дорогой Дедушка Мороз, у меня есть три желания. Первое желание: чтобы был мир во всем мире, и чтобы все были здоровы. Второе желание: пусть это будут туфельки Manolo Blahnik — эта колодка мне подходит. И третье желание: Дедушка Мороз, подари мне няню. Пусть у меня появится правая рука в виде доброй Мэри Поппинс.

Анна Чурина, актриса

Как будете встречать Новый Год?



Справлять мы будем традиционно, соберемся всей нашей огромной семьей у нас в загородном доме. Я небольшая поклонница праздновать в ресторанах или в каких-то публичных местах. В течении года я хожу на разные мероприятия, а именно в новогоднюю ночь хочется оказаться с самыми близкими под крышей родного дома.



Новогоднее меню в эту ночь?



Наше меню тоже довольно традиционное. Мы не готовим горячее — считаем, что ночью не нужно сильно нагружать желудок. Но всегда присутствуют на столе шампанское, лимонад для детей и салат оливье. Иногда мы готовим рулетики с баклажанами и различные салаты — например, я люблю салат из рукколы, персиков, либо груш и сыра Дорблю. И, конечно же, мы всегда печем торты: Медовик и Торт долголетия — это наши семейные рецепты.





Анна Чурина с дочерью

Какой подарок мечтаете получить в Новый год?



С каждым годом этот вопрос становится все сложнее, потому что вроде бы все есть, но в этом году я очень хотела бы получить проигрыватель пластинок. Недавно я была в гостях у друзей, они купили современную систему проигрывания пластинок — звук совершенно другой, волшебный, живой. Вот такая моя мечта на Новый год.



Что пожелаете читательницам Woman.ru?



Читателям Woman.ru я желаю исполнения желаний. И, конечно же, любви, здоровья и много-много-много радости, потому что жизнь коротка — тратить ее на негативные переживания не хочется. Просто надо видеть радость и позитивное в каждой минуте своей жизни.



Какая елка вам запомнилась больше всего?



Наверное, имеется в виду, какой Новый год мне запомнился больше всего. Мне особенно запомнился один: мы тогда всей семьей поехали в Таиланд. Новый год у нас был на берегу моря — столики стояли на песке, мы пришли босые, в красивых платьях. 31 декабря, мы поехали кататься на слонах по джунглям. Потом лежали на пляже и вдруг видим — издалека из-за мыса выплывает Санта Клаус на доске. Этот праздник был, конечно, незабываемый.



Светлана Абрамова, телеведущая

Как будете встречать Новый Год?



Дома — я, муж и маленькая Николь. Для дочери это будет первый Новый год, хотим встретить его вместе с ней. Посидим за праздничным столом, посмотрим обращение президента и после курантов начнем распечатывать подарки. Декабрь для нас с Антоном выдался насыщенным, и перспектива отдохнуть дома нам очень нравится.



Новогоднее меню в эту ночь?



Не планируем готовить что-то сложное, основательное — нам вдвоем будет достаточно легких закусок. Думаю, на столе будет стоять краб, красная игра, зелень и обязательно ананас — буду наслаждаться любимым сочетанием морепродуктов с фруктами. Оливье поставим и обязательно нарезку сыров, прошутто и шампанское.





Светлана Абрамова

Какой подарок мечтаете получить в Новый год?



В новогоднюю ночь хочется предвкушения — шелестеть упаковочной бумагой, распечатывая коробку за коробкой, совершенно не догадываясь, что там лежит.



Какая елка вам запомнилась больше всего?



Три года назад я купила живую елку в горшке и сама около недели ее наряжала. Я всю жизнь мечтала так основательно нарядить елку, ездила на новогодние ярмарки, искала что-то оригинальное. Получилось очень красиво, правда, все руки были исколоты иголками.



Короткая история связанная с елкой?



Вспоминаются детские приключения: мы встречали праздник у бабушки, которая жила далеко от Москвы. Накануне Нового года мы с семьей ходили в лес и искали самую красивую елочку, чтобы срубить и принести домой. Выходили рано утром, а возвращались к вечеру с «добычей» уставшие, замерзшие и счастливые.