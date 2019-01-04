«Гарри, ты волшебник!»: как изменились актеры, сыгравшие в поттериане

Первая книга Джоан Роллинг о маленьком волшебнике со шрамом на лбу появилась на прилавках больше двадцати лет назад, а фильм «Гарри Поттер и Философский камень» вышел на экраны в далеком 2001 году. Сейчас актеров, которые сыграли в этой киносаге, знают по всему миру. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть, как изменились некогда юные волшебники, и оценить, удалось ли им правильно распорядиться своей славой.



1 2 3 ... 42 Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер)

Мегазвезда фильма о маленьком волшебнике — Эмма Уотсон, сыгравшая роль эдакой зубрилы Гермионы Грейнджер. Поначалу эта зануда с копной непослушных кудрявых волос раздражала главных героев и веселила зрителей. А вскоре ее полюбили все

Герои фильмов о Гарри Поттере взрослели на наших глазах. После выхода в свет первой ленты о юном волшебнике практически все актеры, принявшие участие в съемках, проснулись мировыми звездами, которым пророчили великое будущее. Однако, как это часто бывает с артистами крупных проектов, некоторые из тех, кто сыграл в «Гарри Поттере», стали заложниками одной роли.

Хотя сейчас Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и многие другие выпускники школы чародейства и волшебства Хогвартс снимаются в кассовых фильмах, их до сих пор воспринимают как героев, которые дали отпор злодею Волан-де-Морту.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как за прошедшие с выхода первого фильма 17 лет менялись герои этой фантастической истории и что с ними стало после того, как Гарри Поттер все же сумел победить «Сами-Знаете-Кого».