От брошенки до жены молодого: как Хайди Клум шла к браку с Томом Каулитцем

Новость о том, что 45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца, застигла нас врасплох, ведь звезды начали встречаться всего несколько месяцев назад! Именно поэтому Woman.ru решил обратиться к экстрасенсу, парапсихологу и нумерологу, чтобы узнать, какая участь ожидает скоропалительный брак модели с музыкантом, а также почему не сложились предыдущие отношения манекенщицы.

1 2 3 ... 20 Все эксперты отмечают, что Хайди Клум — очень умная, яркая и успешная женщина. Рядом с такой как она сможет находиться далеко не каждый мужчина — и уж точно не на протяжении долгих лет. «Мужчинам сложно угнаться за скоростью и жизненной динамикой, которые задает Хайди в любых отношениях», — утверждает нумеролог и физиогномист Зоя Никитенкова



В марте этого года появилась информация о том, что супермодель Хайди Клум закрутила роман с участником группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Поначалу влюбленные скрывали свои отношения, однако потом все чаще стали появляться вместе на различных мероприятиях. Общественность же только пожимала плечами, считая, что вскоре Хайди наскучит неопытный юнец, и она найдет мужчину постарше.



Об отношениях Клум и Каулитца эксперты говорили разное. Этим летом экстрасенс Надежда Шевченко поведала, что примерно через год пути знаменитостей разойдутся. В конце же декабря физиогномист Светлана Филатова заверила наших читательниц, что пару ждет долгое и счастливое будущее.

24 декабря назло всем неприятным прогнозам Хайди и Том обручились

Для обоих это не первый брак. В 2015 году молодой человек был полгода женат на манекенщице Риа Зоммерфельд. А вот за плечами немецкой супермодели — два официальных брака и еще несколько серьезных отношений, продлившихся не один год.



Многим слабо верится в крепость будущего брака знаменитой красотки. Мы решили обратиться за комментариями к экстрасенсу Марианне Абравитовой, парапсихологу Алене Полынь и нумерологу-физиогномисту Зое Никитенковой. Они проанализировали предыдущие и нынешние отношения Хайди и ответили на главный вопрос — будет ли она счастлива с Томом «до конца своих дней».