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Александра Стриженова отметила свое 18-летие в наряде, похожем на платье невесты

19 декабря дочери Александра и Екатерины Стриженовых Саше исполнилось 18 лет. Свой день рождения девушка отметила в кругу самых близких, а уже позже закатила шумную вечеринку с друзьями. Для мероприятия именинница выбрала белоснежное, похожее на подвенечное, платье, а ее подруги пришли в черном.

На днях дочь Екатерины и Александра Стриженовых с размахом отпраздновала свое 18-летие. По этому случаю Саша закатила шумную вечеринку со своими друзьями и родителями в столичном ресторане. Для торжества девушка выбрала белоснежное платье, а вот ее подруги появились на празднике в черном.

Подписчики Стриженовой в Инстаграме отметили, что в таком образе она очень напоминает невесту.

В комментариях к снимкам с вечеринки они буквально осыпали Александру комплиментами. «Какая же ты красивая, Сашенька!», «Прекрасная семья! Любуюсь на вас», «Шикарное платье, словно невеста», — написали фолловеры под публикациями (орфография и пунктуация авторов сохранены)

К слову, поклонники Александры уверены, что девушка в скором времени действительно станет невестой. Она долгое время находится в отношениях с молодым человеком по имени Антон и уже познакомила его со всей семьей. 

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26 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram, @andrew_bayda/Instagram
Теги

Александра Стриженова, Екатерина Стриженова, Александр Стриженов

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Почему вы стразу раззадориваете людей на негатив? Платье просто белое. В чём смысл? Если белое то сразу, как у невесты?

  • все одинаковые...фотки один в один...я, я и подружки, я и родители....у Устиньи Малининой, Маликовой..

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