Александра Стриженова отметила свое 18-летие в наряде, похожем на платье невесты

19 декабря дочери Александра и Екатерины Стриженовых Саше исполнилось 18 лет. Свой день рождения девушка отметила в кругу самых близких, а уже позже закатила шумную вечеринку с друзьями. Для мероприятия именинница выбрала белоснежное, похожее на подвенечное, платье, а ее подруги пришли в черном.

1 2 3 4 5 На днях дочь Екатерины и Александра Стриженовых Саша отметила 18-летие

На днях дочь Екатерины и Александра Стриженовых с размахом отпраздновала свое 18-летие. По этому случаю Саша закатила шумную вечеринку со своими друзьями и родителями в столичном ресторане. Для торжества девушка выбрала белоснежное платье, а вот ее подруги появились на празднике в черном.

Подписчики Стриженовой в Инстаграме отметили, что в таком образе она очень напоминает невесту.

В комментариях к снимкам с вечеринки они буквально осыпали Александру комплиментами. «Какая же ты красивая, Сашенька!», «Прекрасная семья! Любуюсь на вас», «Шикарное платье, словно невеста», — написали фолловеры под публикациями (орфография и пунктуация авторов сохранены).



К слову, поклонники Александры уверены, что девушка в скором времени действительно станет невестой. Она долгое время находится в отношениях с молодым человеком по имени Антон и уже познакомила его со всей семьей.