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Мать Миланы Тюльпановой высказалась об Александре Кержакове

На днях мама Миланы Тюльпановой Наталья дала интервью программе «Светская хроника». В разговоре с журналистами она рассказала о своем отношении к бывшему зятю Александру Кержакову.
  • Милана Кержакова (Тюльпанова)
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    Мама Миланы Тюльпановой рассказала о своем отношении к Александру Кержакову
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24 декабря Милане Тюльпановой все же удалось забрать сына Артемия у Александра Кержакова. Долгое время за скандалами супругов наблюдала вся страна. Спортсмен обвинил Милану в употреблении запрещенных веществ, забрал сына и отказывался показывать ребенка матери даже по видеосвязи

О том, что происходило в семье Кержакова и Тюльпановой до этого конфликта, рассказала мать девушки Наталья Тюльпанова.

По ее словам, футболист женился на ее дочери по расчету. Как только не стало отца Миланы, сенатора Вадима Тюльпанова, Кержакова будто подменили. 

«Когда были похороны, он обещал ей быть всегда рядом, подставить плечо. Но получилось наоборот, он ее совсем не поддержал. Со мной стал совсем по-другому разговаривать, стал хамить, оскорблять. Он обвинял не только Милану, но и меня, что я пью, принимаю наркотики», — сообщила Наталья в интервью программе «Светская хроника». По словам женщины, спортсмен даже поднимал руку на жену.

«Он ее по всем апартаментам за шкирку таскал, потом повалил на кровать, стал душить подушкой. Однажды он оттащил к окну и сказал, что сейчас выкинет ее», — рассказала мама Миланы. Она также призналась, что была вне себя от того, что футболист не позволял ее дочери видеться с сыном.

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26 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Милана Кержакова (Тюльпанова), Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • О боже ,кошмар !!! Но куда смотрела Милана ??? Когда с ним начала встречаться ,ужас ....

  • да все это понимают, тоже секрет Полишинеля, что он женился из-за ее отца...

  • Мужчины тираны это страшно , они как только чувствуют слабость женщины их не остановить , им нужны мигеры стервы , чтобы они их изводили

  • Перетянула себя всю, фантомас.

  • Матушка страшенная. И извините, такое ощущение, что злоупотребляет. Все держалось на папане.

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