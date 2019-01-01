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Бунтарка в Белом доме: как Мелания Трамп намеренно нарушает правила американских первых леди

Пару лет назад Мелания Трамп стала первой леди США, и с тех самых пор ее жизнь кардинально изменилась. Теперь экс-модель у всех на виду и каждый день обязана соблюдать протокол, что удается не всегда. Какие же негласные правила нарушала миссис Трамп?

Со стороны может показаться, что быть первой леди не так уж и сложно: сопровождай мужа на важных мероприятиях, устраивай званые ужины в Белом доме, а свободным временем распоряжайся, как душе угодно. Но если бы все было так просто! Оказывается, негласные традиции должны соблюдать не только члены королевских династий, но и первые семьи — правила, понятное дело, у каждого свои.

Последние два года очаг в официальной резиденции американского лидера поддерживает 48-летняя Мелания Трамп. К роли первой леди бывшая модель была совсем не готова — поговаривают, что она до последнего не верила в победу эксцентричного супруга в президентской гонке. Однако народ сделал свой выбор.

Мелания с самого начала дала понять, что не станет второй Мишель Обамой и главным ее приоритетом так и останется благополучие единственного сына Бэррона.

Именно поэтому она и не торопилась с переездом в Вашингтон, тем самым нарушив давнюю традицию. Cлучай далеко не единственный в своем роде. Woman.ru рассказывает, какими еще правилами пренебрегает действующая первая леди.  

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01 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, Twitter
Теги

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Бэррон Трамп

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Красотка!!!!какая же она шикарная!!!

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