Бунтарка в Белом доме: как Мелания Трамп намеренно нарушает правила американских первых леди

Пару лет назад Мелания Трамп стала первой леди США, и с тех самых пор ее жизнь кардинально изменилась. Теперь экс-модель у всех на виду и каждый день обязана соблюдать протокол, что удается не всегда. Какие же негласные правила нарушала миссис Трамп?

Со стороны может показаться, что быть первой леди не так уж и сложно: сопровождай мужа на важных мероприятиях, устраивай званые ужины в Белом доме, а свободным временем распоряжайся, как душе угодно. Но если бы все было так просто! Оказывается, негласные традиции должны соблюдать не только члены королевских династий, но и первые семьи — правила, понятное дело, у каждого свои.



Последние два года очаг в официальной резиденции американского лидера поддерживает 48-летняя Мелания Трамп. К роли первой леди бывшая модель была совсем не готова — поговаривают, что она до последнего не верила в победу эксцентричного супруга в президентской гонке. Однако народ сделал свой выбор.

Мелания с самого начала дала понять, что не станет второй Мишель Обамой и главным ее приоритетом так и останется благополучие единственного сына Бэррона.

Именно поэтому она и не торопилась с переездом в Вашингтон, тем самым нарушив давнюю традицию. Cлучай далеко не единственный в своем роде. Woman.ru рассказывает, какими еще правилами пренебрегает действующая первая леди.