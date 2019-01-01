Бунтарка в Белом доме: как Мелания Трамп намеренно нарушает правила американских первых леди

- Надевает наряды-«послания»Мелания Трамп уже который год не покидает списки самых стильных западных селебрити. Экс-модель, а ныне американская первая леди, кажется, всегда одета с иголочки. Ее аутфиты в большинстве своем уместны, но порой случаются и модные проколыСмотреть галерею
Со стороны может показаться, что быть первой леди не так уж и сложно: сопровождай мужа на важных мероприятиях, устраивай званые ужины в Белом доме, а свободным временем распоряжайся, как душе угодно. Но если бы все было так просто! Оказывается, негласные традиции должны соблюдать не только члены королевских династий, но и первые семьи — правила, понятное дело, у каждого свои.
Последние два года очаг в официальной резиденции американского лидера поддерживает 48-летняя Мелания Трамп. К роли первой леди бывшая модель была совсем не готова — поговаривают, что она до последнего не верила в победу эксцентричного супруга в президентской гонке. Однако народ сделал свой выбор.
Именно поэтому она и не торопилась с переездом в Вашингтон, тем самым нарушив давнюю традицию. Cлучай далеко не единственный в своем роде. Woman.ru рассказывает, какими еще правилами пренебрегает действующая первая леди.