«Замечательный сосед»: звезды, от которых нет житья тем, кто рядом

Миллионы людей мечтают однажды хотя бы мельком увидеть своих кумиров, не говоря о том, чтобы с ними познакомиться. А жить по соседству с селебами многим кажется пределом мечтаний! Вот только далеко не все знаменитости могут носить гордое звание прилежных соседей, о чем Woman.ru спешит вам поведать.



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В начале карьеры Джастин Бибер казался трогательным подростком, который и мухи не обидит. Но шло время, кумир миллионов мужал и матерел, набирался опыта и в какой-то момент решил, что может вести себя так, как ему заблагорассудится, позабыв, что рядом живут другие люди

Может казаться, что жить по соседству со знаменитостью — это сказка наяву. Ведь всегда можно, например, пригласить Джорджа Клуни на воскресный пирог или попросить Дженнифер Энистон пару часов приглядеть за детьми…



Впрочем, как показывает практика, реальные соседи знаменитостей скорее страдают от того, что с рядом с ними живут голливудские небожители, которым как-то не по статусу задумываться о спокойствии и комфорте окружающих.



Громкая музыка, скандалы, странное или даже опасное поведение — это лишь короткий список того, с чем ежедневно приходится сталкиваться соседям знаменитостей. Woman.ru вспомнил селебов, которые своими прихотями и выходками отравляют жизнь тем, кому «посчастливилось» жить рядом с ними.