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Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

Недавно стало известно, что Марат Башаров поднял руку на свою жену Елизавету Шевыркову. Бывшая супруга актера Екатерина Архарова открыто осудила его поведение. 

27 декабря супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Родной брат девушки Федор рассказал, что актер избил свою жену. Мужчина заверил журналистов, что это бы далеко не первый случай домашнего насилия в их семье.
  
Спустя несколько часов после заявления родственника потерпевшей инцидент прокомментировала бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова. Она как никто знает о вспыльчивом характере актера — за время их брака Марат неоднократно поднимал на нее руку. 

«Господи! Бедненькая. Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…» — рассказала Архарова «СтарХиту»

Напомним, Екатерина Архарова стала второй супругой Марата Башарова в 2014 году и спустя несколько месяцев после свадьбы попала в больницу со сломанным носом и травмой головы. Актриса публично призналась, что муж избивал ее. Спустя год они развелись. С нынешней женой Башаров познакомился в соцсетях — Елизавета было его поклонницей. Два года назад у пары родился сын.   

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27 декабря 2018
Текст Мария Точилкина
Фото Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Марат Башаров, Екатерина Архарова

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Почему-то не жалко эту Лизу - прекрасно знала, с кем связывается, история, как он Архарову избил, на всю страну прогремела. Или, как это часто бывает, думала, что она особенная, что уж с ней-то он изменится, она-то его переделает, она-то ему повода руки распускать не даст и т.д.? Ну-ну)) Эмпирическим путем Лиза выяснила, что Башаров не изменился: как был психованным неадекватом, так и остался.

  • У Архаровой прям триумф сейчас, мало того, что замуж вышла, еще и все, кто говорил, что она сама виновата, что Башаров ей в лицо дал, теперь окончательно убедились, что он просто свинья .

  • Интересно, почему-то он свою первую жену не бил)

  • О, архарова тут как тут. Скандальчик под нг, и о ней вспомнят) пригласят комментировать)

  • Молодец Екатерина, не стала злорадствовать, поддержала Елизавету, так на женской солидарности и выезжает общество.

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