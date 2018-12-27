Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

Недавно стало известно, что Марат Башаров поднял руку на свою жену Елизавету Шевыркову. Бывшая супруга актера Екатерина Архарова открыто осудила его поведение.

1 2 3 4 5 6 Екатерина Архарова осудила Марата Башарова за избиение жены

27 декабря супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Родной брат девушки Федор рассказал, что актер избил свою жену. Мужчина заверил журналистов, что это бы далеко не первый случай домашнего насилия в их семье.



Спустя несколько часов после заявления родственника потерпевшей инцидент прокомментировала бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова. Она как никто знает о вспыльчивом характере актера — за время их брака Марат неоднократно поднимал на нее руку.

«Господи! Бедненькая. Такого человека, как он, только могила исправит. Должен был Лизу на руках носить, а он…» — рассказала Архарова «СтарХиту»

Напомним, Екатерина Архарова стала второй супругой Марата Башарова в 2014 году и спустя несколько месяцев после свадьбы попала в больницу со сломанным носом и травмой головы. Актриса публично призналась, что муж избивал ее. Спустя год они развелись. С нынешней женой Башаров познакомился в соцсетях — Елизавета было его поклонницей. Два года назад у пары родился сын.