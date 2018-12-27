Екатерина Архарова прокомментировала избиение Маратом Башаровым третьей жены

27 декабря супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. Родной брат девушки Федор рассказал, что актер избил свою жену. Мужчина заверил журналистов, что это бы далеко не первый случай домашнего насилия в их семье.
Спустя несколько часов после заявления родственника потерпевшей инцидент прокомментировала бывшая супруга Башарова Екатерина Архарова. Она как никто знает о вспыльчивом характере актера — за время их брака Марат неоднократно поднимал на нее руку.
Напомним, Екатерина Архарова стала второй супругой Марата Башарова в 2014 году и спустя несколько месяцев после свадьбы попала в больницу со сломанным носом и травмой головы. Актриса публично призналась, что муж избивал ее. Спустя год они развелись. С нынешней женой Башаров познакомился в соцсетях — Елизавета было его поклонницей. Два года назад у пары родился сын.