Татьяна Навка откровенно рассказала об отношениях с детьми Дмитрия Пескова от предыдущего брака

Вот уже три года Татьяна Навка состоит в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. На днях фигуристка раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни.

1 2 3 4 5 6 В передаче «Судьба человека» Татьяна Навка откровенно рассказала об отношениях в семье

Не так давно 43-летняя Татьяна Навка стала гостьей студии телепередачи «Судьба человека». Фигуристка откровенно рассказала об отношениях Дмитрия Пескова и ее дочерью Сашей, а также поведала, как сама относится к детям мужа от предыдущих браков.



Спортсменка призналась, что ее старшая дочь сразу приняла Пескова в семью.

«Дмитрий Сергеевич любит ее как родную дочь, помогает, поддерживает», — поведала Татьяна ведущему Борису Корчевникову.

Кроме того, Навка рассказала, что с ними также живут и младшие дети пресс-секретаря президента — сыновья Мик и Дени. «Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Как у всех. Нормальная большая семья со своими минусами и плюсами», — поделилась она. Спортсменка призналась, что тоже полюбила детей своего мужа.



Напомним, что у Дмитрия Пескова также есть 28-летний сын Николай от первого брака и 20-летняя дочь Лиза от второй супруги. В 2014 году у политика и фигуристки родилась дочка Надя.