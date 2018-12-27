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Татьяна Навка откровенно рассказала об отношениях с детьми Дмитрия Пескова от предыдущего брака

Вот уже три года Татьяна Навка состоит в браке с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. На днях фигуристка раскрыла некоторые подробности своей семейной жизни.
  • Татьяна Навка
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    В передаче «Судьба человека» Татьяна Навка откровенно рассказала об отношениях в семье
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Не так давно 43-летняя Татьяна Навка стала гостьей студии телепередачи «Судьба человека». Фигуристка откровенно рассказала об отношениях Дмитрия Пескова и ее дочерью Сашей, а также поведала, как сама относится к детям мужа от предыдущих браков. 

Спортсменка призналась, что ее старшая дочь сразу приняла Пескова в семью.

«Дмитрий Сергеевич любит ее как родную дочь, помогает, поддерживает», — поведала Татьяна ведущему Борису Корчевникову.

Кроме того, Навка рассказала, что с ними также живут и младшие дети пресс-секретаря президента — сыновья Мик и Дени. «Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Как у всех. Нормальная большая семья со своими минусами и плюсами», — поделилась она. Спортсменка призналась, что тоже полюбила детей своего мужа. 

Напомним, что у Дмитрия Пескова также есть 28-летний сын Николай от первого брака и 20-летняя дочь Лиза от второй супруги. В 2014 году у политика и фигуристки родилась дочка Надя.   

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27 декабря 2018
Текст Мария Точилкина
Фото Е. Смирнов/Woman.ru, Instagram
Теги

Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Александра Жулина, Борис Корчевников

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  • не знала что У пескова пятеро детей

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