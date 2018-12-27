Татьяна Навка откровенно рассказала об отношениях с детьми Дмитрия Пескова от предыдущего брака

Не так давно 43-летняя Татьяна Навка стала гостьей студии телепередачи «Судьба человека». Фигуристка откровенно рассказала об отношениях Дмитрия Пескова и ее дочерью Сашей, а также поведала, как сама относится к детям мужа от предыдущих браков.
Спортсменка призналась, что ее старшая дочь сразу приняла Пескова в семью.
Кроме того, Навка рассказала, что с ними также живут и младшие дети пресс-секретаря президента — сыновья Мик и Дени. «Воспитываем, ругаем, любим, отдыхаем. Как у всех. Нормальная большая семья со своими минусами и плюсами», — поделилась она. Спортсменка призналась, что тоже полюбила детей своего мужа.
Напомним, что у Дмитрия Пескова также есть 28-летний сын Николай от первого брака и 20-летняя дочь Лиза от второй супруги. В 2014 году у политика и фигуристки родилась дочка Надя.