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Гардемарины, «мальчик-бродяга» и другие отечественные секс-символы девяностых: вспоминаем и заново влюбляемся

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить отечественных звезд девяностых, покоривших наши сердца своей сексуальностью, обаянием и другими талантами. А также посмотреть, как они изменились за прошедшие годы, чем они занимаются сейчас и кому из них удалось сохранить привлекательность по сей день.
  • Дмитрий Певцов
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    Дмитрий Певцов, 55 лет

    В девяностые имя Дмитрия Певцова всегда было на слуху, а большая часть российских женщин называли его секс-символом. «Алиса и Букинист», «Мафия бессмертна», «Контракт со смертью» — в каждом из этих фильмов актер был попросту неотразим, а его темные, слегка растрепанные волосы придавали облику еще больше шарма 
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В нашем недавнем материале мы рассказывали, что случилось с самыми популярными зарубежными кинокрасавцами 1990-х — удалось ли им пронести свою сексуальность через года, оставшись усладой для женских глаз. Настал черед отечественных знаменитостей. Однако на этот раз мы решили не ограничиваться одним лишь кинематографом. В нашу подборку также попали знаменитые певцы и участники бойзбендов, сводившие с ума всех девчонок тех лет.

Ни для кого не секрет, что подобная подростковая очарованность проходит довольно быстро, но, согласитесь, у каждой из нас архивные снимки кумиров молодости вызывают приятное чувство ностальгии.

К тому же многие герои нашей сегодняшней подборки в нулевые исчезли из поля зрения СМИ, поэтому посмотреть на их современные фото — возможность редкая.

Woman.ru предлагает вам предаться воспоминаниям и узнать, как сейчас складывается судьба самых привлекательных актеров и певцов девяностых.  

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27 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Олег Булдаков, Яцина Владимир, Виноградов Сергей, Яцина Владимир/ТАСС, Personastars, PhotoXPress, Legion-Media.ru, East-News, Instagram
Теги

Алексей Потехин, Сергей Жуков, Богдан Титомир, Дмитрий Маликов, Кирилл Андреев, Андрей Григорьев-Апполонов, Михаил Пореченков, Владимир Машков, Валерий Николаев, Андрей Губин, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Влад Сташевский, Дмитрий Певцов

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Пореченков красавчик 😍😍😍

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