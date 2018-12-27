Гардемарины, «мальчик-бродяга» и другие отечественные секс-символы девяностых: вспоминаем и заново влюбляемся

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить отечественных звезд девяностых, покоривших наши сердца своей сексуальностью, обаянием и другими талантами. А также посмотреть, как они изменились за прошедшие годы, чем они занимаются сейчас и кому из них удалось сохранить привлекательность по сей день.

1 2 3 ... 38 Дмитрий Певцов, 55 лет

В девяностые имя Дмитрия Певцова всегда было на слуху, а большая часть российских женщин называли его секс-символом. «Алиса и Букинист», «Мафия бессмертна», «Контракт со смертью» — в каждом из этих фильмов актер был попросту неотразим, а его темные, слегка растрепанные волосы придавали облику еще больше шарма

В нашем недавнем материале мы рассказывали, что случилось с самыми популярными зарубежными кинокрасавцами 1990-х — удалось ли им пронести свою сексуальность через года, оставшись усладой для женских глаз. Настал черед отечественных знаменитостей. Однако на этот раз мы решили не ограничиваться одним лишь кинематографом. В нашу подборку также попали знаменитые певцы и участники бойзбендов, сводившие с ума всех девчонок тех лет.

Ни для кого не секрет, что подобная подростковая очарованность проходит довольно быстро, но, согласитесь, у каждой из нас архивные снимки кумиров молодости вызывают приятное чувство ностальгии.

К тому же многие герои нашей сегодняшней подборки в нулевые исчезли из поля зрения СМИ, поэтому посмотреть на их современные фото — возможность редкая.



Woman.ru предлагает вам предаться воспоминаниям и узнать, как сейчас складывается судьба самых привлекательных актеров и певцов девяностых.