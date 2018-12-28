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Поклонники подозревают, что Джиджи Хадид снова рассталась с возлюбленным

Отношения Джиджи Хадид и Зейна Малика никогда не были идеальными, но поклонники всегда надеялись, что молодые люди продолжат встречаться. Впрочем, недавно в Сети появились слухи, что Джиджи и Зейн снова расстались.

Вот уже три года длится роман 23-летней супермодели Джиджи Хадид и 25-летнего певца Зейна Малика. За это время молодые люди успели и расстаться, и намекнуть на скорую свадьбу.

Возлюбленные проводят много времени вместе, выставляя совместные фото на своих страницах в Инстаграме. Однако фолловеры заметили, что недавно все романтические снимки исчезли из аккаунтов звезд.

Пользователи Сети решили, что Джиджи и Зейн просто не хотят привлекать внимание к своим отношениям, однако про себя подумали, что, возможно, это первый тревожный «звоночек».

Следующим, еще более весомым доказательством разлада между парой послужило то, что они провели Рождество раздельно — обществу Малика Хадид предпочла семейные посиделки. До этого все праздники звездная пара не разлучалась, поэтому поклонники считают, что, увы, модель и певец больше не вместе.

При прошлом расставании молодые люди комментировали свои отношения в социальных сетях, однако сейчас оба хранят молчание. Будем надеяться, что пара все же не расстанется!

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28 декабря 2018
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Зейн Малик, Джиджи Хадид

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Да они еще 20 раз сойдутся

  • Хорошо раньше было, встречаетесь, расстаетесь, без проблем. А сейчас: поругались - удаляете все фотки в соц сетях, помирились - снова добавляете, прям столько дел, столько дел!

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