Оливье с креветками и мандариновое желе: звезды назвали главные блюда на своем новогоднем столе

Новый год совсем близко. В преддверии праздника отечественные звезды рассказали нашему порталу, чем собираются угощать своих гостей и близких под бой курантов.



Для праздничного стола мы готовим пельмени, оливье, селедку под шубой, винегрет, запеченную картошку и отбивные. Ко всему этому богатству прилагаются морс, компот, газировка «Буратино» и шампанское. На десерт у нас обычно домашний торт «Птичье молоко» с ароматным черным чаем или крепким кофе. Новый год — мой любимый праздник, а сейчас, когда у меня уже растут свои дети, я жду его с двойной радостью и предвкушением чуда. Вместе с Мартой и Артемом мы украшаем три живых елки, одну из которых ставим во дворе. Туда же выносим телевизор — смотрим новогодние фильмы и передачи. Бой курантов встречаем на улице: запускаем петарды и ракеты, зажигаем бенгальские огни.

Декабрь — особенный месяц в году. Покупка подарков, украшение дома, продумывание наряда — эти приятные хлопоты сопровождают нас все 30 дней последнего месяца. Женщин также волнует еще один не менее важный вопрос: что подать к праздничному столу.

Конечно, для многих безусловными атрибутами Нового года остаются оливье, красная икра, мандарины и шампанское.

Но если же вы совершенно не знаете, что приготовить, или вам вдруг захотелось чего-то новенького, наш материал будет как нельзя кстати. Листайте галерею и вы узнаете, в чем призывают себе не отказывать Анна Седокова и Надежда Сысоева, без чего не обходится ни один Новый год Ольги Бузовой и какие блюда советует диетолог Наталья Зубарева. Уверены, после этого материала новогодний гурманский паззл точно сложится.