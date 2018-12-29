Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Оливье с креветками и мандариновое желе: звезды назвали главные блюда на своем новогоднем столе

Новый год совсем близко. В преддверии праздника отечественные звезды рассказали нашему порталу, чем собираются угощать своих гостей и близких под бой курантов.
  • Диана Арбенина с детьми
    Читать историю
    Новый год — мой любимый праздник, а сейчас, когда у меня уже растут свои дети, я жду его с двойной радостью и предвкушением чуда. Вместе с Мартой и Артемом мы украшаем три живых елки, одну из которых ставим во дворе. Туда же выносим телевизор — смотрим новогодние фильмы и передачи. Бой курантов встречаем на улице: запускаем петарды и ракеты, зажигаем бенгальские огни.

    Для праздничного стола мы готовим пельмени, оливье, селедку под шубой, винегрет, запеченную картошку и отбивные. Ко всему этому богатству прилагаются морс, компот, газировка «Буратино» и шампанское. На десерт у нас обычно домашний торт «Птичье молоко» с ароматным черным чаем или крепким кофе.

Декабрь — особенный месяц в году. Покупка подарков, украшение дома, продумывание наряда — эти приятные хлопоты сопровождают нас все 30 дней последнего месяца. Женщин также волнует еще один не менее важный вопрос: что подать к праздничному столу.

Конечно, для многих безусловными атрибутами Нового года остаются оливье, красная икра, мандарины и шампанское.

Но если же вы совершенно не знаете, что приготовить, или вам вдруг захотелось чего-то новенького, наш материал будет как нельзя кстати. Листайте галерею и вы узнаете, в чем призывают себе не отказывать Анна Седокова и Надежда Сысоева, без чего не обходится ни один Новый год Ольги Бузовой и какие блюда советует диетолог Наталья Зубарева. Уверены, после этого материала новогодний гурманский паззл точно сложится. 

Перейти к обсуждению


29 декабря 2018
Текст Дарья Сеничкина, Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, PhotoXPress, Instagram, личный архив героев
Теги

Галина Ржаксенская, Юлия Франц, Мария Шумакова, Настя Крайнова, Наталья Зубарева, Ольга Ушакова, Юлия Началова, Стас Пьеха, Татьяна Котова, Липа Тетерич, Белла Потемкина, Ирина Дубцова, Нелли Ермолаева, Юлия Барановская, Анна Семенович, Алена Водонаева, Маргарита Суханкина, Надежда Сысоева, Наталья Подольская, Анна Седокова, Катерина Шпица, Эмин Агаларов, Ирина Безрукова, Ольга Бузова, Мария Куликова, Диана Арбенина, Новый Год 2019

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 275

Новое за три дня

16 новых тем

Популярное за три дня

16 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.