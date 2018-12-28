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Пользователи Сети считают, что принц Уильям провоцирует конфликт с Меган Маркл

Слухи о том, что Меган Маркл не удалось подружиться с членами британской королевской семьи, ходят уже не первый месяц. Недавно у поклонников появился новый повод убедиться в разладе между герцогиней и ее новыми родственниками. 
  • Меган Маркл, Принц Уильям
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    Поклонники королевской семьи считают, что принц Уильям намеренно конфликтует с Меган Маркл
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Поговаривают, что 37-летняя Меган Маркл так и не смогла подружиться со всеми членами британской королевской семьи. Эксперты по языку тела утверждают, что Кейт и Меган испытывают друг к другу неприязнь, а инсайдеры сообщают о разладе в отношениях между принцами Уильямом и Гарри на почве конкуренции их жен.

Несмотря на то, что герцогини старательно изображают дружелюбие, ситуация не улучшается.

Поклонники королевской семьи считают, что отчасти в проблемах виноват принц Уильям, который даже не пытается наладить отношения с Меган. На новых рождественских фото интернет-пользователи заметили, что принц игнорирует Маркл, когда она обращается к нему. Кроме того, во время праздника Уильям крайне мало общался со своим братом. «Обычно они постоянно шутят и смеются, а здесь даже не смотрят друг на друга», — заметил поклонник.

Фанаты заинтересовались, в чем причина невежливости принца Уильяма. Неужели таким образом он решил поддержать Кейт? Пользователи Сети считают, что мужчина должен уважать избранницу родного брата — вместо того, чтобы таким некрасивым образом потакать капризам своей жены. 

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28 декабря 2018
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Меган Маркл, Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Принц Гарри, Принц Чарльз

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Даже если и так, имеет право. Он воспитан в этой среде и хотел бы ее сохранить, а не на корню разрушить.

  • У Уильяма забот полон рот ему не до этой.....

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