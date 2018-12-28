Пользователи Сети считают, что принц Уильям провоцирует конфликт с Меган Маркл

Слухи о том, что Меган Маркл не удалось подружиться с членами британской королевской семьи, ходят уже не первый месяц. Недавно у поклонников появился новый повод убедиться в разладе между герцогиней и ее новыми родственниками.

1 2 3 4 5 Поклонники королевской семьи считают, что принц Уильям намеренно конфликтует с Меган Маркл

Поговаривают, что 37-летняя Меган Маркл так и не смогла подружиться со всеми членами британской королевской семьи. Эксперты по языку тела утверждают, что Кейт и Меган испытывают друг к другу неприязнь, а инсайдеры сообщают о разладе в отношениях между принцами Уильямом и Гарри на почве конкуренции их жен.

Поклонники королевской семьи считают, что отчасти в проблемах виноват принц Уильям, который даже не пытается наладить отношения с Меган. На новых рождественских фото интернет-пользователи заметили, что принц игнорирует Маркл, когда она обращается к нему. Кроме того, во время праздника Уильям крайне мало общался со своим братом. «Обычно они постоянно шутят и смеются, а здесь даже не смотрят друг на друга», — заметил поклонник.



Фанаты заинтересовались, в чем причина невежливости принца Уильяма. Неужели таким образом он решил поддержать Кейт? Пользователи Сети считают, что мужчина должен уважать избранницу родного брата — вместо того, чтобы таким некрасивым образом потакать капризам своей жены.