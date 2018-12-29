Перевоспитала: Меган Маркл заявила, что принц Гарри — феминист

До замужества Меган Маркл принимала активное участие в общественной деятельности, борясь за права женщин. Недавно стало известно, что принц Гарри тоже неравнодушен к идеям феминизма.

1 2 3 4 5 6 Меган Маркл рассказала о том, что принц Гарри поддерживает феминистские взгляды

До того, как стать частью королевской семьи, 37-летняя Меган Маркл занималась актерской деятельностью, а также принимала активное участие в обсуждении проблем, с которыми сталкиваются женщины, на международном уровне. Будущая герцогиня даже была послом благотворительных организаций World Vision Canada и «ООН-Женщины».



Поклонники королевской семьи переживали за то, как активистку Меган примут монаршие особы, отличающиеся консервативностью взглядов.

У бывшей актрисы действительно возникают проблемы с новыми родственниками, которые боятся, что их невестка может сказать что-нибудь лишнее и нарушить протокол

Бывают недомолвки у Маркл и в отношениях с мужем, например, из-за гардероба — принц Гарри хочет, чтобы его избранница одевалась более женственно и реже носила брюки.



Однако у Меган и Гарри не такие уж и разные взгляды на жизнь. В Сети появилось видео, доказывающее близость мнений пары. Ролик был снят несколько месяцев назад на одном из официальных выходов королевской четы, во время которого поклонница Маркл сказала герцогине, как ее восхищает феминистская позиция той. «Гарри тоже феминист», — в ответ девушке сказала Меган.



Многие интернет-пользователи сошлись во мнении, что, возможно, Гарри стал интересоваться феминизмом только из-за Меган, которая имеет на него большое влияние. Поговаривают, что Маркл запрещает своему мужу курить, а еще уговорила его отказаться от традиционной охоты, ведь ко всему прочему она еще и защитница животных.