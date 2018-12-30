Настя Ивлеева, Оксимирон и Юрий Дудь в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, куда улетает Светлана Лобода, чем занимается Оксимирон и какой новогодний образ советует Влад Лисовец.



1 2 3 ... 15 2018 год у Насти Ивлеевой был очень насыщенным. Теперь она готова ворваться в новый 2019-й как настоящая Супервумен, круша все препятствия на пути к своей цели. Может, и нам взять с нее пример?

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

