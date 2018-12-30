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Настя Ивлеева, Оксимирон и Юрий Дудь в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, куда улетает Светлана Лобода, чем занимается Оксимирон и какой новогодний образ советует Влад Лисовец.
  • Настя Ивлеева
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    2018 год у Насти Ивлеевой был очень насыщенным. Теперь она готова ворваться в новый 2019-й как настоящая Супервумен, круша все препятствия на пути к своей цели. Может, и нам взять с нее пример? 
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Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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30 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Хрусталев, Влад Лисовец, Андрей Малахов, Александра Новикова, Максим Виторган, Светлана Лобода, Стас Пьеха, Юрий Дудь, Ирина Горбачева, Oxxxymiron (Мирон Федоров), L'One, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Гарик Харламов, Настя Ивлеева

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