Искусственный снег, 40-летняя бабушка и самая вкусная овсянка: факты о любимых советских фильмах, которые вы не знали

Многие советские фильмы хочется пересматривать снова и снова. Но любимые с детства картины становятся еще интереснее, если знать необычные факты об истории их создания. Woman.ru спешит вам о них поведать.



1 2 3 ... 15 «Москва слезам не верит»

Владимир Меньшов — режиссер фильма «Москва слезам не верит» — узнал о том, что его картина получила «Оскар» не сразу. 31 марта 1985-го Меньшов пытался слушать трансляцию церемонии на радиостанции «Голос Америки», но ничего не мог разобрать из-за глушилок, которые прерывали сигнал. А 1 апреля режиссеру позвонили и сообщили радостную новость о победе в номинации «Лучший иностранный фильм», однако он решил, что его разыгрывают. Вскоре Меньшова пригласили в Госкино, где он окончательно осознал свой триумф

Каждый фильм для его режиссера — настоящее детище, которое в процессе создания растет, меняется и удивляет своего создателя. Зритель видит готовый результат, но не знает о том, что происходило во время съемочного процесса, а ведь о нем зачастую можно снять отдельную картину!



Советский кинопром хранит множество тайн и загадок, некоторые из них становятся известны лишь спустя десятилетия. Самые интересные и неожиданные факты о любимых всеми советских фильмах — в нашем материале.