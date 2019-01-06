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Искусственный снег, 40-летняя бабушка и самая вкусная овсянка: факты о любимых советских фильмах, которые вы не знали

Многие советские фильмы хочется пересматривать снова и снова. Но любимые с детства картины становятся еще интереснее, если знать необычные факты об истории их создания. Woman.ru спешит вам о них поведать. 
  • Ирина Муравьева, Вера Алентова
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    «Москва слезам не верит»

    Владимир Меньшов — режиссер фильма «Москва слезам не верит» — узнал о том, что его картина получила «Оскар» не сразу. 31 марта 1985-го Меньшов пытался слушать трансляцию церемонии на радиостанции «Голос Америки», но ничего не мог разобрать из-за глушилок, которые прерывали сигнал. А 1 апреля режиссеру позвонили и сообщили радостную новость о победе в номинации «Лучший иностранный фильм», однако он решил, что его разыгрывают. Вскоре Меньшова пригласили в Госкино, где он окончательно осознал свой триумф
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Каждый фильм для его режиссера — настоящее детище, которое в процессе создания растет, меняется и удивляет своего создателя. Зритель видит готовый результат, но не знает о том, что происходило во время съемочного процесса, а ведь о нем зачастую можно снять отдельную картину!

Советский кинопром хранит множество тайн и загадок, некоторые из них становятся известны лишь спустя десятилетия. Самые интересные и неожиданные факты о любимых всеми советских фильмах — в нашем материале.

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06 января 2019
Текст Анна Селезнева
Фото Legion-Media.ru
Теги

Никита Михалков, Василий Ливанов, Юрий Соломин, Лия Ахеджакова, Алиса Фрейндлих, Барбара Брыльска, Александр Ширвиндт, Юрий Яковлев, Вера Алентова, Ирина Муравьева

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