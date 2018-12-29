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Ким Кардашьян готовит дорогой подарок будущему ребенку Меган Маркл, чтобы подружиться с герцогиней

38-летняя Ким Кардашьян решила стать подругой 37-летней Меган Маркл. Чтобы обратить на себя внимание герцогини Сассекской, знаменитость хочет подарить ее первенцу роскошный подарок. 

Не так давно стало известно, что Ким Кардашьян планирует подарить роскошный подарок еще малышу Меган Маркл и принца Гарри. Источник, близкий к семье Кардашьян заявил порталу Radar Online, что она давно мечтает подружиться с герцогиней Сассекской, и таким образом надеется завоевать ее расположение.

«Ким уверена, что они с Меган однажды станут лучшими подругами. Она уже давно ищет возможность произвести впечатление на Маркл», — рассказал инсайдер.

По его словам, Кардашьян рассматривает различные варианты: от детских украшений из бриллиантов до дизайнерской одежды. 

Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл станут родителями весной, хотя в последнее время все чаще звучат версии о том, что герцогиня родит значительно раньше предполагаемого срока

Что-то нам подсказывает, что все старания Ким напрасны, и Меган может не оценить ее широкий жест, ведь герцогиня хочет воспитать своего ребенка скромным и милосердным. Вряд ли ей в этом помогут роскошные подарки Кардашьян.   

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29 декабря 2018
Текст Мария Точилкина
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Ким Кардашьян, Канье Уэст

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4 комментария Добавить комментарий
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  • О, и Кар[трэш]ян здесь? Давно ждем с попкорном))

  • Да клёво. Я и сама бы позвонила,если б деньги и влияние было

  • им же нельзя принимать подарки

  • Гость

    им же нельзя принимать подарки

    Принимала и буду принимать тчк Меган Маркл

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