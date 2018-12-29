Ким Кардашьян готовит дорогой подарок будущему ребенку Меган Маркл, чтобы подружиться с герцогиней

38-летняя Ким Кардашьян решила стать подругой 37-летней Меган Маркл. Чтобы обратить на себя внимание герцогини Сассекской, знаменитость хочет подарить ее первенцу роскошный подарок.

1 2 3 4 5 Ким Кардашьян готовит дорогой подарок ребенку Меган Маркл

Не так давно стало известно, что Ким Кардашьян планирует подарить роскошный подарок еще малышу Меган Маркл и принца Гарри. Источник, близкий к семье Кардашьян заявил порталу Radar Online, что она давно мечтает подружиться с герцогиней Сассекской, и таким образом надеется завоевать ее расположение.

«Ким уверена, что они с Меган однажды станут лучшими подругами. Она уже давно ищет возможность произвести впечатление на Маркл», — рассказал инсайдер.

По его словам, Кардашьян рассматривает различные варианты: от детских украшений из бриллиантов до дизайнерской одежды.



Ожидается, что принц Гарри и Меган Маркл станут родителями весной, хотя в последнее время все чаще звучат версии о том, что герцогиня родит значительно раньше предполагаемого срока.



Что-то нам подсказывает, что все старания Ким напрасны, и Меган может не оценить ее широкий жест, ведь герцогиня хочет воспитать своего ребенка скромным и милосердным. Вряд ли ей в этом помогут роскошные подарки Кардашьян.