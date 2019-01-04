Королевский биограф о том, почему Меган Маркл могла отказать Гарри: «Принц не производил незабываемого впечатления»

Сейчас история любви принца Гарри и Меган Маркл кажется счастливой сказкой, в которой не было ни намека на преграды, коварных злодеев и досадные помехи. Однако королевский биограф Эндрю Мортон уверяет, что самая обсуждаемая свадьба года имела все шансы в принципе не состояться. Рассказываем, почему.

Не так давно на прилавках появилась биография Меган Маркл

Церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, состоявшаяся 19 мая 2018-го, стала одним из самых громких событий в этом году. И дело не только в том, что каждая свадьба членов британской королевской семьи вызывает небывалый ажиотаж по всему миру. Необходимо помнить, что герцог Сассекский на данный момент является самым популярным из Виндзоров — он оказался на первой строчке соответствующего рейтинга, обогнав даже собственную бабушку, королеву Елизавету II.

Признаемся, даже в наших сердцах принц Гарри всегда занимал особое место, потому мы с нетерпением ждали, когда он выберет себе спутницу жизни, а после анализировали ее со всех сторон.

Пока одни поклонники герцога Сассекского считают, что бывшая актриса совершенно ему не подходит, королевский биограф Эндрю Мортон, написавший книгу «Меган. Принцесса из Голливуда», уверен — принцу повезло, что он не встретил Маркл раньше. По мнению журналиста, Меган непременно отшила бы Гарри, если бы они познакомились несколько лет назад.

Незавидный жених?

Порой время играет ключевую роль. Если бы Меган встретила стоящего перед ней молодого человека в повседневной одежде, с вытянутой для приветствия рукой пару лет назад, она бы улыбнулась, любезно перекинулась парой реплик и пошла дальше. Принц Гарри не производил незабываемого впечатления — только если с целью посплетничать с друзьями.



Несомненно, она обратила внимание на его рыжие волосы и бороду: ее отец, сводный брат и бывший муж Тревор Энгельсон были рыжеватыми блондинами. Ростом шесть футов один дюйм, он недалеко ушел от ее отца, хотя был подтянутее и стройнее, с походкой человека, много времени проводившего на улице. Меган видела, что Гарри работал над собой.

Принц Гарри был привязан к своей матери

Оглядываясь назад, Гарри первый, кто должен признать, что, когда ему было двадцать с небольшим, его жизнь была полнейшим хаосом. Принц сопротивлялся грусти, захлестнувшей его жизнь в тот момент, когда его разбудили в замке Балморал летом 1997 года и сообщили, что его мать Диана, принцесса Уэльская, погибла в автокатастрофе.



Хотя было пролито много слез, когда люди смотрели, как двенадцатилетний принц шел за гробом своей матери, только он мог склеить осколки своей жизни. Порой даже его брат принц Уильям, хладнокровный, прагматичный и рассудительный, не мог до него достучаться.



Без мамы, без ее заботы и поддержки Гарри пустился во все тяжкие. Он стал крепко выпивать, посещал ночные клубы Лондона, всегда был готов наброситься на мерзких папарацци, которые преследовали его бесконечно.

На протяжении нескольких лет честь его имени оберегали высокооплачиваемые профессионалы по связям с общественностью, которые сглаживали его выходки.

Поэтому, когда в феврале 2004 года влиятельный репортер Кэрол Сарлер присвоил Гарри титул «национального позора» и «ужасного молодого человека» за его вечерние выходки, к исправлению ситуации подключился Пэдди Харверсон, директор принца Чарльза по связям с общественностью.

После смерти принцессы Дианы Гарри пустился во все тяжкие

Гарри улетел в Лесото, где его сфотографировали с маленькой сиротой по имени Мутсу Потсейн, Гарри рассказывал о глубоком чувстве потрясения от влияния ВИЧ-инфекции на страну. В поездке его сопровождали помощники, распространявшие письмо, которое он написал пациентам в больничном центре, работающем с жертвами насилия и оскорбления. Это были классические упражнения в области общественных связей, в которых Гарри мог развить свои личные качества — беззаботную манеру общения, неоспоримую добропорядочность и чувство юмора, — вместе с наследием матери в гуманитарной деятельности, что кардинально отличало его от молодого человека — поклонника ночных клубов.



Много лет это было для Гарри как поход в храм, все свои ночные развлечения он компенсировал благотворительной деятельностью и профессиональной армией, какое-то время он служил в Афганистане, потом учился летать на вертолете «Апачи». Но в жизни Гарри всегда был человек, который за ним «убирал». Когда он надел нацистскую униформу на маскарад незадолго до Дня памяти холокоста в 2005 году, его единомышленники признали, что это плохой выбор костюма, но настаивали, что в его действиях не было умысла. Подобное произошло, когда его засняли на видео, где он обращается к кадету в Сандхерсте «наш маленький пакистанский друг», а также когда он нарядился как мусульманин, опять ему на помощь пришел Пэдди Харверсон.

Если бы в его жизни в то время встретилась Меган, она бы не оценила присущий ему расизм. Как, впрочем, и остальные.

«Он был потерянным молодым человеком, — рассказывал мне сотрудник, приближенный к королевской семье. — Гарри был глубоко ранен, несчастлив, незрел, с расистскими взглядами, присущими его классу и истории жизни».

Королевский биограф уверен, что Меган не обратила бы внимания на Гарри, если бы встретила его пару лет назад

Возможно, самой низшей точки в своих развлечениях он достиг в 2013 году, когда его засняли прыгающим голышом в гостинице Лас-Вегаса во время игры в бильярд на раздевание с незнакомцами, многие из которых включили камеры на телефонах и распространили в сети на весь мир его выходки. «Слишком много армии и недостаточно принца», — последовал его полный раскаяния ответ.

Это судьба?

Один случай оказал большое влияние на его жизнь. По окончании первого года службы в 2008 году, когда Гарри возвращался домой из Афганистана, ему пришлось лететь вместе с гробом убитого датского солдата, которого на борт погрузили друзья, и тремя британскими служащими в искусственной коме, которых перевозили без конечностей, лежащих рядом в пластиковых пакетах. Именно этот полет задал траекторию движения, которое достигло кульминации во время «Игр непобежденных».



«Я стал по-другому смотреть на службу и потери, — вспоминал он во время речи, посвященной открытию “Игр непобежденных” в 2017 году. — Я знал, что я должен был использовать ту платформу, что у меня есть, чтобы помочь миру понять и вдохновиться духом тех, кто носит форму».



«Игры непобежденных» — международное мероприятие, включающее в себя разные виды спорта, в котором больные и раненые военные соревнуются, например, в гребле в закрытом помещении или в баскетболе в инвалидных креслах.

В сентябре 2014 года, через год встреч и совещаний, в Лондоне прошли первые игры, в которых приняли участие триста военных со всего мира.

«Игры» стали триумфом и открыли перед принцем, который должен был уйти из армии в 2015 году, новые цели и стимулы. Он был решительно нацелен использовать свое уникальное положение, чтобы помочь и приободрить тех, кто был на фронте, раненых ветеранов, которые не готовы были сдаться и готовы были бороться пусть даже на теннисном корте или баскетбольной площадке.

«Игры непобежденных» во многом повлияли на судьбу принца Гарри

«Игры непобежденных» стали творением Гарри. «С тех пор он стал тем, кем он является сейчас, — замечает бывший королевский царедворец. — Это был непростой процесс. Он стал более открытым и превратился в человека, искренне заботящегося о социальных вопросах».



Этот опыт открыл в Гарри новые грани, и он стал все чаще делиться своими надеждами и мечтами. Его разговоры, публичные и частные, были посвящены вопросу поиска партнера, создания семьи. Понятно стало, что он достиг в своей жизни переломного момента и что дни молодой разгульной жизни остались в прошлом. Большинство его друзей остепенилось и обзавелось семьями, Гарри рисковал остаться последним холостяком. Он наблюдал, как его брат наслаждается всеми прелестями супружеской жизни, и для себя желал того же.

Не хочу учиться

На вечеринке в честь дня рождения в 2016 году он сказал телеведущей Дениз Ван Оутен: «Я не хожу на свидания, и первый раз в своей жизни я хочу жениться». Это стало известной присказкой. Через три месяца, когда он был на «Играх непобежденных» в Орландо, Флорида, он снова затронул тему любви и брака во время интервью The Sunday Times. «В настоящее время моя основная цель — работа, но если кто-то появится в моей жизни, это будет потрясающе. Я не ставлю работу над семьей и браком. У меня просто не много возможностей куда-то выбраться и пообщаться».



Сложность поиска кого-то, кто «захочет быть со мной», была темой номер один, особенно когда он встречал кого-то нового.

«Их привлекаю я как личность или мой статус?» Как сказал один из его друзей: «Это должна быть определенная женщина, которая бы захотела стать принцессой».

Когда Меган Маркл поудобнее устроилась в кресле перед посадкой в аэропорту Хитроу, то в голове у нее были любовь и свадьба. Актриса возвращалась после нескольких выходных дней на греческом острове Гидра — родине мрачного поэта и певца Леонарда Коэна. Это были несколько дней вина, кефали, хумуса и невероятной йоги, когда Меган, ее лучшая подруга из колледжа Линдси Джилл Рот и подружки невесты Линдси обсуждали свадебные платья, фату, цветы, прошлое и будущее. Недавно у Меган прекратились отношения со знаменитым шеф-поваром Кори Витиелло, они засохли на корню, так как их жизни становились все более и более занятыми, Меган наслаждалась временем, проведенным не в Торонто и не в их общем доме. Главная подружка невесты Линдси, которая со времен университета освоила карьеру телевизионного продюсера и писателя, Меган очень серьезно отнеслась к этой роли и организовала девичник на этом красивом греческом курорте, а не в каком-то ночном клубе в пригороде.

Принц переживал из-за того, что девушки смотрят на него только из-за титула

«Есть что-то очистительное в том, чтобы все это осуществить — позагорать в одиночестве, плавать, много есть и пить», — писала она в блоге. Мини-каникулы стали триумфом, как и ее приглашение Линдси в Торонто, где она организовала примерку свадебного платья в элитном свадебном салоне Kleinfeld (где в прошлом она примеряла платья для Рэйчел Зейн) с помощью своей другой лучшей подруги Джессики Малруни, отвечающей за общественные связи в салоне. Линдси, выходившая замуж за актуария, остановила свой выбор на модном платье от ливанского дизайнера Зухаира Мурада, который уже не раз одевал голливудскую элиту, например Тейлор Свифт, Бейонсе и Кэти Перри.

Выполнив безупречно свои обязанности главной подружки невесты, Меган прилетела в Лондон, чтобы посвятить несколько дней тусовке и общению.

Более чем с шестью миллионами подписчиков в Твиттере, шоу «на завтрак» и огромным количеством выдающихся знаменитостей, секретарь королевской семьи Пирс Морган стал ценной добычей восходящей звезды мыльной оперы, желающей видеть свое имя в заголовках газет. В конце концов, целью ее недельного пребывания в Лондоне было прорекламировать новый сезон «Форс-мажоров» и приодеться к Уимблдону, где у ее спонсора Ральфа Лорена был центральный корт.



Оба уже были в Твиттере, наслаждались энергичной игрой, Меган связалась с Пирсом 29 июня, пока наблюдала за игрой своей подруги Серены Уильямс в Уимблдоне. Она предложила встретиться. Они договорились о встрече в местном пабе Scarsdale Tavern в Кенсингтоне. Пирс был страстным поклонником «Форс-мажоров», но это был первый раз, когда он встречал Рэйчел Зейн вживую. Он вспоминал в Mail: «Она от и до выглядела как голливудская суперзвезда — очень стройная, подтянутая, элегантная и неимоверно гламурная».

Ничего личного?

Пока она потягивала «Грязный мартини», они болтали о «Форс-мажорах», ее прошлом, роли в качестве девушки с кейсом, контроле оружия в Америке, страсти к каллиграфии, правах женщин и мимолетном желании быть телевизионной ведущей. Пирс был польщен и впечатлен. «Невероятная, теплая, забавная, умная, очень интересная, — позже вспоминал он. — Но в то же время реальная, не из тех пустых актрисок из Калифорнии, что сплошь и рядом можно встретить на каждом шагу».

Меган Маркл у многих вызывала восхищение

В восемь часов она отправилась на свидание в частный клуб по адресу Hertford Street, 5, среди потока текста заметив, что с недавних пор она одинока, без большого опыта свиданий и в попытках избегать назойливых мужчин.

Рассталась ли Меган с телевизионным принцем, чтобы встретить реального? Хотя Пирс и считался Купидоном знаменитостей — я присутствовал на обеде, где он познакомил Пола Маккартни с Хизер Милс, позже они поженились, вряд ли такая внимательная к своему положению в обществе и всегда готовая попасть в кадр дама, как Меган, позволила бы себе два бокала мартини перед встречей с внуком королевы.



С профессиональной точки зрения целью ее приезда в Лондон было продвижение нового сезона «Форс-мажоров» и дизайнера Ральфа Лорена. Важный день был назначен на 30 июня, она должна была быть лучезарна, с укладкой и готовой к еще одному дню ослепительных улыбок — а также к бокалу шампанского.

Меган много общалась с Вайолет фон Вестенхольц, пиар-менеджером Ральфа Лорена, которая организовала этот день и маркетинг в отношении бренда Ральфа Лорена.

«Как можно обожать ее больше!» — писала эмоциональная мисс Маркл о своей новой подруге. Следует отметить, что не только Вайолет была знатоком моды со связями, но и ее отец барон Пирс фон Вестенхольц — первоклассный дизайнер интерьеров, друг принца Чарльза, а ее сестра Виктория некоторое время даже рассматривалась как возможная пассия принца Гарри.



На протяжении нескольких лет Вайолет и Виктория присоединялись к принцам Чарльзу, Уильяму и Гарри во время их ежегодных катаний на лыжах в Швейцарии. Пока она скромничала относительно своих своднических навыков: «Пусть об этом рассказывают другие», — говорила она в Daily Telegraph, — похоже, что именно она устроила встречу Меган и Гарри, что совпало с его возвращением из поездки во Францию в честь памятной даты в Первой мировой войне.

Место встречи изменить можно?

Меган всегда подчеркивает, что впервые они встретились с Гарри в июле, настаивая, чтобы журнал Vanity Fair, в котором была опубликована статья о ней, внес коррективы в предложение, где значилось, что в первый раз они познакоились в мае 2016 года в Торонто.



Если у Вайолет были связи с королевской семьей, то друг Меган канадец Маркус Андерсон, представитель бренда Soho House, только что вернувшийся из Мадрида с Меган, был готов раздобыть приглашение в частный клуб для уединенного вечера подальше от сотни глаз.

Декорации расставлены, стрела Купидона дрогнула, звезды, как говорил Гарри в интервью, посвященном помолвке, сошлись. Не такого высокого мнения была Меган о мужчине, с которым она встретилась.

Когда во время телевизионной викторины ее попросили выбрать между Уильямом и Гарри, она растерялась, и ведущему пришлось ее побудить выбрать принца, который все еще был не женат. Казалось, Меган предпочла бы им обоим актера Денниса Куэйда.

Меган встретила не того легкомысленного Гарри, которого знали многие

Очевидно, Гарри хорошо над собой поработал. Меган встретила совершенно другого Гарри, не того молодого человека, который пропадал в ночных клубах.

Меган встретилась со зрелым мужчиной с целями и непоколебимой решимостью, с ясным пониманием того, кто он и чего он хочет добиться. Перед встречей с принцем Меган интересовалась у друзей, добрый ли он, милый ли. Ответ был в его голубых глазах. Как говорят в кино, они влюбились друг в друга с первого взгляда. Она тут же прониклась к нему симпатией и доверием.



Меган знала, что он был тем человеком, который, прячась за шутками и веселым нравом, на самом деле ищет тихую гавань. Вопрос, который она себе задавала после той встречи, — могла ли она это предусмотреть? И то, что это за собой повлечет?



Они были очарованы друг другом. Гарри увлекла ее красота, утонченность и проницательность. Она принимала его как человека, а не как титул.

Во время того свидания, когда у него было преимущество в том, что бабушка у него королева, он понял, что перед ним человек, выступавший на форуме ООН. Как позже признавался принц Гарри, он понял, что должен увеличить ставки.

Вечером они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись, он отправился в Ноттингем-коттедж в Кенсингтонском дворце, она — в комнату в Dean Street Townhouse в Сохо. Когда позже Меган вспоминала этот вечер, то сомневалась: не слишком ли она быстро согласилась встретиться с Гарри на следующий день. Посдержанней, мисс Маркл!

Со скоростью света

Как позже говорил Гарри, им нравились частые свидания, они наслаждались каждой минутой до отлета Меган в Торонто 5 июля для раскрутки нового сезона «Форс-мажоров». Обычно сдержанная актриса была разбита и совершенно не в силах скрывать свои эмоции. Инстаграм выдавал понемногу ее сердечные тайны. 3 июля она разместила фотографию конфет «Любящие сердца», на которых была простая надпись «Поцелуй меня». Рядом с фотографией она написала: «Любящие сердца в Лондоне».



Меган удивляла саму себя. Когда Гарри спросил, не хотела бы она отправиться вместе с ним на сафари на несколько дней в августе — всего через несколько недель после их первой встречи, — она ответила «да». Графики были согласованы, даты обсуждены, планы составлены. Меган не узнавала себя.

Она собиралась проехать пол земного шара, чтобы провести пять дней в палаточном лагере вдалеке от цивилизации с мужчиной, с которым она встречалась всего пару раз.

Маркл практически сразу влюбилась в принца

Последний день в Лондоне она провела на Уимблдоне, где сидела на трибуне вместе с редактором Vogue Анной Винтур и ее племянницей. Храня самый большой секрет в своей жизни, Меган сконцентрировалась на игре и аплодировала своей подруге. Но придворные фотографы больше интересовались Анной Винтур и сестрой Кейт Миддлтон Пиппой, а не Меган.

В фотоагентстве ее отнесли к категории «случайных людей». Но так продолжалось недолго.

«Безумно не хочу покидать Лондон», — поделилась Меган со своей армией подписчиков в Инстаграме перед тем, как сесть в самолет в Торонто. Только через несколько месяцев ее близкие друзья поняли, почему вечеринка была со смешанным настроением. Пока она пила шампанское на борту самолета, у нее было время обдумать этот поворот судьбы. Но недолго. Через несколько часов после приземления ее жизнь опять понеслась в бешеном темпе. У Маркл едва хватало времени позаботиться о собаках Богарте и Гае и обсудить с дизайнерами Reitmans предстоящий выход ее зимней коллекции, чтобы затем вновь умчаться в Нью-Йорк и Бостон для участие в промотуре «Форс-мажоров».



В Бостоне она позировала перед камерами и снималась в ролике для журнала Good Housekeeping, а в шоу NBC Today она поделилась своим рецептом салата Цезарь на гриле, перед тем как обсудить развитие сюжетной линии в новом сезоне.

Не лучшая кандидатка?

Во время тура она поняла, как мало знает о родной стране своего молодого человека. 12 июля она приняла участие в викторине на канале Dave TV. Она упорно старалась, но проиграла, отвечая на вопросы о Британии, и была в замешательстве, когда ее спросили, что значит apples and pears на кокни. Как оказалось, правильный ответ — лестница.



Меган поразили национальные животные Англии, Шотландии и Уэльса, она недоумевала: «Разве я должна это знать?» Она заметила, что даже оператор-англичанка не знала, что лев — национальное животное Англии. «Вы этого не знаете», — сказала она.

Она была рада узнать, что национальное животное Шотландии — единорог, сказав: «Нет! Правда? Единорог! Все переезжаем в Шотландию».

Когда она узнала, что дракон — символ Уэльса, то сказала: «Это до сих пор так? Дракон. Боже мой, львы, единороги, драконы».



4 августа во время своего тридцать пятого дня рождения она была в Нью-Йорке в пятизвездочном отеле St. Regis и готовилась к знаменательному дню в жизни своей подруги Линдси. «С днем рождения, самая добрая, щедрая, ужасно умная и эффектная (и внутри и снаружи) #подружканевесты!» — такой пост разместила Линдси в Инстаграме. Любопытно, что в отель ей доставили букет пионов — ее любимых цветов. Может, от принца?

1 2 3 ... 15 В биографии Меган Маркл Эндрю Мортон рассказал о том, как развивались ее отношения с принцем Гарри

Несомненно, в сердце Меган что-то происходило. «Мне сейчас так несказанно радостно, — писала она в The Tig. — Так радостно, так беспечно, что единственное, чего я могу желать, — больше сюрпризов, больше приключений».



Вряд ли ей не хватало приключений. В середине августа после свадьбы Рот она оставила элегантных дворецких в отеле St. Regis в Нью-Йорке и улетела в Рим к своей подруге Джессике Малруни. Они планировали насладиться dolce vita в шикарном отеле Le Sirenuse на Амальфитанском побережье в Италии.

Любуясь захватывающими видами залива Позитано, трудно не думать, что это врата рая. Как всегда, Меган делилась каждой мелочью их четырехдневного отдыха и даже присвоила отдыху хештэг #MJxItaly.

Они отдыхали у бассейна, бродили по рыночной площади, фотографировали завтраки и размещали их с подписью «Ешь. Молись. Люби». У Меган было пару недель собраться с мыслями перед предстоящим сафари с принцем Гарри. Актриса дала определение своим романтическим чувствам, когда сфотографировала обтянутый кожей томик «Вечной любви» в свете луны. Позже она распрощалась с Джессикой, одной из немногих, кто был в курсе ее дальнейших планов, и начала готовиться к тринадцатичасовому перелету в Йоханнесбург.



Королевская семья едва повела бровью, когда до них дошли слухи, что принц Гарри отправился на сафари в Ботсвану с очередной подружкой. Те, кто внимательно следил за его жизнью, знали, что это были его седьмые каникулы под романтическим звездным небом Африки в Ботсване с четвертой по счету женщиной. У молодого человека явно был свой стиль.