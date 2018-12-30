Незабываемые моменты 2018 года: самые яркие и значимые события в фотографиях

Последние 12 месяцев были насыщены событиями — как радостными, так и не очень. 31 декабря Woman.ru традиционно подводит итоги года и вспоминает самые яркие моменты.

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Вся страна гордилась Артемом Дзюбой, когда он забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Российской сборной удалось, казалось бы, невозможное — одержать победу над испанской командой

Признаемся честно: у нас создалось ощущение, что год Желтой Земляной Собаки пролетел незаметно. Мы и глазом не успели моргнуть, как настала пора подводить определенные итоги. 2018-й оказался пусть и непростым для многих, но очень интересным.



В феврале мы болели за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане и радовались триумфу юной фигуристки Алины Загитовой, побившей все возможные рекорды. Летом нас ждало не менее важное событие — чемпионат мира по футболу, который проходил в российских городах.

Наша сборная приятно удивила многих и заставила гордиться даже тех, кто абсолютно равнодушен к этому виду спорта.

С не меньшим интересом мы следили за тем, как ведется подготовка к самой главной свадьбе этого года — церемонии бракосочетания британского принца Гарри и экс-актрисы из США Меган Маркл. Торжество состоялось в мае, но его детали обсуждаются до сих пор.



Благодаря самим знаменитостям, которые регулярно обновляют свои аккаунты в Инстаграме, именитым фотографам и вездесущим папарацци мы смогли стать свидетелями большинства этих моментов. Порой один яркий кадр скажет больше тысячи слов, именно поэтому Woman.ru и решил собрать самые интересные, забавные и заставляющие задуматься фотографии за прошедший год.