Незабываемые моменты 2018 года: самые яркие и значимые события в фотографиях

Признаемся честно: у нас создалось ощущение, что год Желтой Земляной Собаки пролетел незаметно. Мы и глазом не успели моргнуть, как настала пора подводить определенные итоги. 2018-й оказался пусть и непростым для многих, но очень интересным.
В феврале мы болели за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане и радовались триумфу юной фигуристки Алины Загитовой, побившей все возможные рекорды. Летом нас ждало не менее важное событие — чемпионат мира по футболу, который проходил в российских городах.
С не меньшим интересом мы следили за тем, как ведется подготовка к самой главной свадьбе этого года — церемонии бракосочетания британского принца Гарри и экс-актрисы из США Меган Маркл. Торжество состоялось в мае, но его детали обсуждаются до сих пор.
Благодаря самим знаменитостям, которые регулярно обновляют свои аккаунты в Инстаграме, именитым фотографам и вездесущим папарацци мы смогли стать свидетелями большинства этих моментов. Порой один яркий кадр скажет больше тысячи слов, именно поэтому Woman.ru и решил собрать самые интересные, забавные и заставляющие задуматься фотографии за прошедший год.