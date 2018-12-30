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Незабываемые моменты 2018 года: самые яркие и значимые события в фотографиях

Последние 12 месяцев были насыщены событиями — как радостными, так и не очень. 31 декабря Woman.ru традиционно подводит итоги года и вспоминает самые яркие моменты.
  • Артем Дзюба
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    Вся страна гордилась Артемом Дзюбой, когда он забил гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Российской сборной удалось, казалось бы, невозможное — одержать победу над испанской командой

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Признаемся честно: у нас создалось ощущение, что год Желтой Земляной Собаки пролетел незаметно. Мы и глазом не успели моргнуть, как настала пора подводить определенные итоги. 2018-й оказался пусть и непростым для многих, но очень интересным.

В феврале мы болели за российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане и радовались триумфу юной фигуристки Алины Загитовой, побившей все возможные рекорды. Летом нас ждало не менее важное событие — чемпионат мира по футболу, который проходил в российских городах.

Наша сборная приятно удивила многих и заставила гордиться даже тех, кто абсолютно равнодушен к этому виду спорта.

С не меньшим интересом мы следили за тем, как ведется подготовка к самой главной свадьбе этого года — церемонии бракосочетания британского принца Гарри и экс-актрисы из США Меган Маркл. Торжество состоялось в мае, но его детали обсуждаются до сих пор.

Благодаря самим знаменитостям, которые регулярно обновляют свои аккаунты в Инстаграме, именитым фотографам и вездесущим папарацци мы смогли стать свидетелями большинства этих моментов. Порой один яркий кадр скажет больше тысячи слов, именно поэтому Woman.ru и решил собрать самые интересные, забавные и заставляющие задуматься фотографии за прошедший год.  

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30 декабря 2018
Текст Woman.ru
Фото Getty Images, REX Features, Legion-Media.ru, Instagram, Александр Щербак, Александр Рюмин, Михаил Терещенко, Михаил Почуев, Сергей Мальгавко , Ковалев Петр Антон Новодережкин, Сергей Бобылев/ТАСС, Алексей Никольский, Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС, Instagram
Теги

Принц Чарльз, Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Семейство Кардашьян, Хлое Кардашьян, Дженнифер Лоуренс, Коко Роша, Король Филипп, Меган Маркл, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Бейонсе, Келли Роуленд, Мишель Уильямс, Джек Бруксбэнк, Принцесса Евгения, Gucci, Анна Винтур, Елизавета II, Джастин Бибер, Сергей Шнуров, Серена Уильямс, Ксения Собчак, Игорь Акинфеев, Князь Альбер II, Шарлин Уиттсток, Кэти Перри, Блю Айви Картер, Джей-Зи, Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Chanel, Карл Лагерфельд, Канье Уэст, Леди Гага, Светлана Лобода, Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, Робби Уильямс, Алина Загитова, Евгения Медведева, Кайли Дженнер, Владимир Путин, Принц Джордж Александр Луи, Артем Дзюба, Новый Год 2019

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