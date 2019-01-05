Кто на новенького: рейтинг открытий 2018 года

Woman.ru продолжает подводить итоги 2018 года и рассказывать вам о главных фактах и событиях, которые произошли за последние 12 месяцев в жизни знаменитостей. Настал черед отметить достижения тех героев, чьи имена мы почти не слышали до 2018-го.

1 2 3 ... 52 Монеточка — новая Земфира?

Сегодня почти каждый может записать собственный трек и попытать удачу, выложив его в Сеть. В большинстве случаев век у молодых артистов крайне короток, но эта судьба вряд ли ждет 20-летнюю Елизавету Гырдымову (настоящее имя певицы Монеточки). С такой внешностью (бледная кожа, рыжие волосы, тонкие черты лица) девушка могла бы стать актрисой, но с 12 лет она пишет стихи, а несколько лет назад всерьез увлеклась музыкой

Говорят, что все места под солнцем уже давно распределены и пробиться на олимп практически невозможно. Однако герои нашего сегодняшнего рейтинга своим примером доказывают, что при должном таланте, упорстве и трудоспособности каждый человек может завоевать признание и популярность.

За считаные месяцы они превратились из малоизвестных людей в знаменитостей, заставив всех вокруг говорить о себе.

Кто-то из них отметился достижениями на льду. Другие покорили сердца миллионов душевными песнями, третьи стали популярны в российском сегменте Youtube. Не обошлось и без представителей рэп-индустрии (да и куда теперь без них, раз уж сам Владимир Владимирович больше не игнорирует эту тему).



Итак, мы представляем вам рейтинг открытий, герои которого всего за один год прославились на всю Россию.