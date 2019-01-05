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Кто на новенького: рейтинг открытий 2018 года

Woman.ru продолжает подводить итоги 2018 года и рассказывать вам о главных фактах и событиях, которые произошли за последние 12 месяцев в жизни знаменитостей. Настал черед отметить достижения тех героев, чьи имена мы почти не слышали до 2018-го.
  • Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова)
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    Монеточка — новая Земфира?

    Сегодня почти каждый может записать собственный трек и попытать удачу, выложив его в Сеть. В большинстве случаев век у молодых артистов крайне короток, но эта судьба вряд ли ждет 20-летнюю Елизавету Гырдымову (настоящее имя певицы Монеточки). С такой внешностью (бледная кожа, рыжие волосы, тонкие черты лица) девушка могла бы стать актрисой, но с 12 лет она пишет стихи, а несколько лет назад всерьез увлеклась музыкой 
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Говорят, что все места под солнцем уже давно распределены и пробиться на олимп практически невозможно. Однако герои нашего сегодняшнего рейтинга своим примером доказывают, что при должном таланте, упорстве и трудоспособности каждый человек может завоевать признание и популярность.

За считаные месяцы они превратились из малоизвестных людей в знаменитостей, заставив всех вокруг говорить о себе.

Кто-то из них отметился достижениями на льду. Другие покорили сердца миллионов душевными песнями, третьи стали популярны в российском сегменте Youtube. Не обошлось и без представителей рэп-индустрии (да и куда теперь без них, раз уж сам Владимир Владимирович больше не игнорирует эту тему).

Итак, мы представляем вам рейтинг открытий, герои которого всего за один год прославились на всю Россию.  

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05 января 2019
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty images, Legion-Media.ru, East News, Олег Бухарев, Станислав Красильников/ТАСС, EPA/TASS, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Ирина Чеснокова, Александр Головин, Илья Прусикин, Хабиб Нурмагомедов, Алина Загитова, Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), Рейтинги звезд 2018

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Вообще странный рейтинг открытий, я многих первый раз увидела. Единственные из достойных - это фигуристки.

  • А где Элджей с Ивлеевой?

  • Гость

    Вообще странный рейтинг открытий, я многих первый раз увидела. Единственные из достойных - это фигуристки.

    Они, достойные, конечно, но только их надо заносить в другой рейтинг - детский. Зачем их постоянно пихают то во взрослые соревнования, то в рейтинги вместе со взрослыми тетеньками?

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