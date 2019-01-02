Персона года Регина Тодоренко: «Рождение ребенка и кругосветное путешествие — два моих самых безумных поступка в жизни»

Woman.ru продолжает публиковать рейтинги самых заметных и значимых событий из жизни отечественных и зарубежных знаменитостей. На дворе начало января, а значит, пришло время поговорить о той, кого наш портал признал «Персоной 2018 года». Встречайте — Регина Тодоренко!

1 2 3 ... 26 Регина Тодоренко — персона 2018 года по версии Woman.ru

Честно, еще год назад мы думали, что если Регина Тодоренко и будет нянчиться с кем-то, то это, скорее, окажется мартышка где-нибудь в Намибии... Телеведущая колесила по миру и, казалось, совершенно не планировала остепениться. Более того, в интервью нашему порталу два года назад Тодоренко и вовсе сказала, что не любит это слово.

«Жизнь в дороге — это мое», — заявила тогда Регина. И не поверить ей было сложно.

Однако Тодоренко удалось всех нас поразить. В один миг телеведущая перевернула свою жизнь на 180 градусов: оставила проект «Орел и Решка», бросила якорь в Москве, запустила свое шоу, а потом представила миру своего избранника Влада Топалова, за которого вскоре вышла замуж, а после родила ему сына. Только вдумайтесь: все это произошло за каких-то 12 месяцев! Последние полгода имя Регины не покидало новостные ленты российских СМИ. Нашу в том числе! А все почему? Эта девушка умеет удивлять.

«Орел и Решка», до свидания

Пять лет назад русоволосая хохотушка Регина Тодоренко стала ведущей шоу «Орел и Решка» и мгновенно завоевала любовь зрителей. Эта безбашенная, веселая и харизматичная девушка не только удержала аудиторию проекта, но и увеличила ее.



Через три года, объездив все уголки нашей планеты и даже побывав в кругосветном путешествии, Регина решила оставить проект. Это заявление очень удивило ее фанатов, но Тодоренко объясняла свой поступок просто: она устала.

Наверное, любая другая девушка дала бы себе время на отдых (ну ведь заслужила!), но вы же знаете Регину — она просто не может сидеть на месте!

Тодоренко улетела на два месяца в Лос-Анджелес, где прошла интенсивный курс в киноакадемии, затем вернулась, стала ведущей сразу двух шоу на телеканале «Пятница!». А потом бросила себе новый вызов — по ее словам, самый серьезный в жизни.



«Регина, создай собственное вечернее шоу и докажи себе, что ты можешь не просто быть ведущей популярного проекта, но и сама в состоянии собрать команду и сделать шоу, которое станет известным и любимым», — так звучал посыл нашей героини самой себе.

На телеканале «Пятница!» состоялась премьера шоу «Пятница с Региной», где Тодоренко выступила не только в качестве ведущей, но и продюсера

Вскоре на телеканале «Пятница!» состоялась премьера шоу «Пятница с Региной», где Тодоренко выступила не только в качестве ведущей, но и продюсера.

Со второго сезона проект выходит в YouTube и стремится к тому, чтобы обогнать по популярности выпуски на канале Юрия Дудя.

Да, пока преимущество «соперника» очевидно — ее один миллион просмотров против его десяти, но, как мы знаем, хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Служебный роман

Согласитесь, когда ты девять месяцев в году находишься в кругосветном путешествии, сложно строить свою личную жизнь. Так, Регина и ее молодой человек Никита Трякин, с которым они были вместе пять лет, расстались как раз из-за того, что за время разлуки успели отвыкнуть друг от друга. А, возможно, все дело в том, что Тодоренко ждала того человека, ради которого ей захочется сократить это самое время разлуки до минимума.

И таким человеком стал Влад Топалов. Слухи об их романе поползли еще в январе прошлого года, причем повод дала сама телеведущая.

«Рискнете предположить, что я влюблена? Да, по уши! Думала, после расставания отдохну от амурных дел, доработаю в ''Решке'' и спокойно уеду в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию на двухмесячное обучение. Но появился он и спутал все карты! После первой встречи я ходила как блаженная, ничего не понимала, даже навигатор включить не получалось», — делилась эмоциями Тодоренко в интервью журналу «Стархит».



Тогда же Регина рассказала, что познакомилась со своим избранником на театральной сцене. Он и она исполняли главные роли в спектакле Сергея Роста «Заложи жену в ломбард».

Имя избранника Тодоренко не назвала, но вычислить его было довольно просто: в спектакле играли Регина и… Влад Топалов!

Правда, уже после выхода интервью телеведущая стала всячески опровергать догадки общественности. Но нам-то уже все было понятно.

Регина призналась, что мечтает свить свое гнездышко, где ее будет ждать любимый человек

К слову, в том же интервью наша сегодняшняя героиня отметила, что готова и хочет выйти замуж. Регина призналась, что мечтает свить свое гнездышко, где ее будет ждать любимый человек. Кто бы знал, что ее желание исполнится всего через несколько месяцев!

Беременность — не болезнь

Прежде чем Регина сказала заветное «да» в ЗАГСе, ее (а также Влада) ждал другой сюрприз. Весной 2018-го Тодоренко узнала, что ждет ребенка! Общественности же стало об этом известно чуть позднее — в июне на «Премии Муз-ТВ». Регина, верная себе, сначала дала понять, что беременна, а потом стала опровергать сказанное. Может быть, это игра такая? Кто ж нас, женщин, поймет…



Несмотря на интересное положение, Регина продолжила и работать, и посещать светские мероприятия. Так, в июле на вечеринке журнала Glamour телеведущая уже с трудом скрывала округлившийся живот, но по-прежнему никак не комментировала беременность.

Только позднее Тодоренко призналась, что молчала, потому что ожидание малыша — процесс интимный, а она не желала превращать свою жизнь в ток-шоу.

Тем временем ее собственное шоу набирало обороты, и второй сезон Регина снимала уже глубоко беременной. Многочасовые съемки, проведенные на ногах, каблуки, стресс — нашу героиню не останавливал не один из этих пунктов. Наоборот: казалось, что будущее материнство вдохновляет ее на новые свершения.

С беременностью Тодоренко не оставила и светскую жизнь

«Какой тут может быть дискомфорт, если любую съеденную булку я могу оправдать беременностью? И в очередях не нужно стоять, потому что тебя везде пропускают. Так что я пока вижу одни привилегии!» — смеясь, делилась с нами Регина.



Тодоренко не оставила и светскую жизнь. Нас брала зависть, когда на одном из мероприятий мы наблюдали, с какой легкостью телеведущая бегала по лестнице вверх-вниз, будучи на девятом месяце! Всем бы так!

Замуж за беленького из Smash!

«Я с детства визуализировала. У меня был постер Smash!, и я знала, что выйду замуж за беленького. И, собственно говоря, так и случилось», — рассказывала Тодоренко в студии «Вечернего Урганта». В той же передаче телеведущая сказала, что они с Владом решили повременить со свадьбой.



Однако Регина не была бы собой, если бы вновь не запутала общественность. В ноябре на премии журнала Glamour Тодоренко и Топалов были названы парой года. Поднявшись на сцену, телеведущая произнесла речь, которая поставила всех в тупик. «На самом деле, я жутчайшая жена. Я надеюсь, что в этом году я получу от тебя титул ''Супруга года'', спасибо, что взял меня в жены», — публично обратилась Регина к Владу и окончательно всех запутала.

«Почему ''жена'', если они еще не заключили брак? Или они все-таки успели тайно пожениться?» — крутилось у всех в головах. Увы, ответа на эти вопросы у нас не было.

Дальше — больше. Через несколько дней Топалов выпустил клип на песню «Там, где ты», в котором появилась и наша героиня. На моменте, где Регина и Влад едут в машине, видно, что у каждого на безымянном пальце правой руки красуется по обручальному кольцу. Пользователи Сети пребывали в недоумении, не понимая, что это — сценарий клипа или реальность. Ну, Регина, ну интригантка!

В начале декабря стране стало известно, что молодые люди поженились… еще полтора месяца назад — 25 октября

И только в начале декабря стране стало известно, что молодые люди поженились… еще полтора месяца назад — 25 октября. Пышного торжества молодожены решили не устраивать, а просто расписались в ЗАГСе, после чего устроили скромный праздник в кругу родных и близких.

Не успели мы отойти от этой новости, как нас ждала новая — 5 декабря Регина родила. Супруги стали родителями сына, имя которого пока неизвестно.

Вот так буквально за 12 месяцев жизнь Тодоренко перевернулась с ног на голову. А, возможно, с головы на ноги. Из Регины-путешественницы наша героиня превратилась в домохозяйку, заботливую супругу, молодую маму. За этот год телеведущая собрала всевозможные награды, появилась на обложках самых разных журналов, раскрутила собственное шоу, увеличила армию поклонников и обрела семейный очаг. Это ли не счастье?

О себе начистоту

Мы привыкли видеть Тодоренко всегда улыбающейся, жизнерадостной девушкой, которая любит пошутить и, кажется, никогда не унывает. А, может, нам так только кажется?

За этот год мы узнали многое о личной жизни Регины, но, на наш взгляд, глубину ее внутреннего мира нам так и не удалось познать.

Давайте же это исправим.



Woman.ru: Твое секретное умение, которое многих бы удивило?



Регина Тодоренко: Я умею очень вкусно готовить лазанью, а также пишу картины. Еще могу ноги за голову закинуть без разминки (смеется).



Woman.ru: Самый сумасшедший поступок, который ты совершила?



Р. Т.: Их два. Первый — я отправилась в беспрерывное кругосветное путешествие, второй — родила ребенка.



Woman.ru: Место, куда хочется возвращаться снова и снова?



Р. Т.: Моя родная и любимая Одесса, в которой, к сожалению, я так редко бываю в последнее время.



Woman.ru: От какой черты характера в себе ты бы с удовольствием избавилась, а какой, наоборот, поделилась бы?



Р. Т.: Я бы очень хотела избавиться от своей непунктуальности. Есть за мной такой грешок — часто опаздываю. А поделилась бы выносливостью, целеустремленность, работоспособностью и умением радоваться жизни.

«Иногда мне хочется, чтобы люди любили свою работу так же, как я, и выполняли ее с полной самоотдачей».

Woman.ru: Какую информацию о себе ты бы с радостью удалила из интернета?



Р. Т.: Я достаточно спокойно отношусь к тому, что пишут обо мне в интернете, а иногда из сплетен и слухов узнаю о себе много нового (улыбается). Например, так я вычитала, что родила двойню и сделала пластическую операцию…



Что удалила бы?.. Наверное, такие публикации, когда пишут что-то вроде этого: «Экстрасенсы предсказали, что Тодоренко…» и дальше абсолютный бред. Хотя, конечно, меня это обычно только веселит. Помню, в прошлом году еще было классное: «Тодоренко потеряла трусы в океане» (смеется). Это было очень смешно.



Woman.ru: Что ты никогда не согласишься 1) съесть, 2) сделать, 3) надеть?



Р. Т.: Мне кажется, что за время съемок в travel-шоу я съела все, что только можно было! Даже шучу, что попробовала уже весь зоопарк (улыбается). Но что бы я никогда не смогла съесть (и так и не съела) — это собаку.

«Что бы я никогда не согласилась сделать? Хмм… Наверное, прогуляться по улице голой».

И ни за что бы не надела ту вещь, которая мне не идет. Так, я никогда не обую лабутены из крокодиловой кожи.

Регина Тодоренко: «Самые важные качества, по которым я выбрала мужчину, — это юмор, умение посмеяться над собой, остроумие и щедрость»

Woman.ru: Главные качества в мужчине и женщине, по твоему мнению?



Р. Т.: Самые важные качества, по которым я выбрала мужчину, — это юмор, умение посмеяться над собой, остроумие и щедрость. Мой любимый орган в мужском теле — это мозг. А в женщине, я считаю, главное — умение быть женственной, заботливой, любить и вдохновлять своего мужчину.



Woman.ru: Если бы тебе пришлось всю жизнь есть только один продукт, что бы это было?



Р. Т.: Раки, крабы и все другие морские гады. Жить не могу без морепродуктов.



Woman.ru: Встречалась ли ты с проявлениями сверхъестественного?



Р. Т.: Да, встречалась. Однажды после просмотра фильма «Паранормальное явление» у себя дома я услышала, как чайник сам включился и начал кипеть.



Woman.ru: Чего ты боишься?



Р. Т.: Боюсь, что в нужный момент не окажусь рядом со своими близкими. Но надеюсь, этого никогда не случится.



Woman.ru: В чем сила?



Р. Т.: В любви! Если человеком правит любовь, то все, что он делает, приносит удовольствие и ему, и окружающим.



Woman.ru: Чего тебе не хватает для счастья?



Р. Т.: Сейчас я могу сказать, что абсолютно счастлива.

«Со мной рядом мои родители, муж, и самое главное — в моей жизни появился новый маленький человек».

Woman.ru: Какой сверхспособностью ты бы хотела обладать?



Р. Т.: Я бы хотела путешествовать во времени: заглянуть в прошлое и посмотреть, как же все происходило на самом деле. И вообще, я бы хотела свою собственную машину времени (улыбается).



Woman.ru: В какой эпохе или цивилизации ты бы хотела оказаться и хотя бы немного пожить?



Р. Т.: В эпохе Ренессанса. Я очень люблю Леонардо да Винчи. Как-то я была во Флоренции, и один профессор делал для меня разбор картин великих мастеров как раз эпохи Ренессанса. Он познакомил меня с династией Медичи — я была в диком восторге, и жаль, что сейчас в искусстве, в творчестве мы все больше упрощаем, а раньше все было наоборот.