Для празднования Нового года Ксения Бородина закупила пять машин еды

Всегда приятно пройтись по магазинам в компании любимых подруг. Вот и Ксения Бородина устроила себе такой шопинг на весь день. Правда, закупалась она не в модных бутиках, а в продуктовых магазинах.



1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина и ее родные готовы к встрече Нового года

31 декабря началось у Ксении Бородиной с похода в салон красоты. Правда, перед этим она успела заехать на рынок, чтобы докупить еще продуктов. «Вчера нам мало было. 5 машин полных еды», — призналась своим подписчицам телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



Несколькими часами ранее она публиковала снимки с похода в одним из столичных супермаркетов, где в компании Курбана Омарова и подруг закупалась продуктами.



2019-й Ксения будет встречать в компании мужа, детей и многочисленных друзей за городом, соответственно, и дресс-код планируется соответствующий.



«Который год я без платья на Нг, а в спортивках. С другой стороны, мне этого бала в жизни хватает, никаких платьев», — написала Ксения под фото, на котором она и ее родные, одетые в пижамы, позируют в компании Деда Мороза и Снегурочки. Лишь у 2-летней Теи поверх розовых штанишек надета блестящая юбка. Судя по всему, она, как и 4-летняя Лея, дочь Оксаны Самойловой и Джигана, хотела поразить дедушку Мороза своей красотой.