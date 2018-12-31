Для празднования Нового года Ксения Бородина закупила пять машин еды

31 декабря началось у Ксении Бородиной с похода в салон красоты. Правда, перед этим она успела заехать на рынок, чтобы докупить еще продуктов. «Вчера нам мало было. 5 машин полных еды», — призналась своим подписчицам телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).
Несколькими часами ранее она публиковала снимки с похода в одним из столичных супермаркетов, где в компании Курбана Омарова и подруг закупалась продуктами.
2019-й Ксения будет встречать в компании мужа, детей и многочисленных друзей за городом, соответственно, и дресс-код планируется соответствующий.
«Который год я без платья на Нг, а в спортивках. С другой стороны, мне этого бала в жизни хватает, никаких платьев», — написала Ксения под фото, на котором она и ее родные, одетые в пижамы, позируют в компании Деда Мороза и Снегурочки. Лишь у 2-летней Теи поверх розовых штанишек надета блестящая юбка. Судя по всему, она, как и 4-летняя Лея, дочь Оксаны Самойловой и Джигана, хотела поразить дедушку Мороза своей красотой.
Закупалась))))) ...))) Ну что ж вы так, Ксения. Скупаться надо было в бутиках, а потом "сходить к сестрЫ, ну побывать у сестрЕ". (с) А. Райкин.