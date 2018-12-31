Интернет-пользователи уверены, что Кристиан Костов подтвердил роман с Евгенией Медведевой

2018-й был не самым лучшим в карьере Евгении Медведевой, чего не скажешь о личной жизни фигуристки. Поклонники 19-летней олимпийской чемпионки уверены, что слухи о ее романе с 18-летним участником «Евровидения-2017», оказались правдой.



1 2 3 4 5 За день до наступления 2019-го Евгения Медведева поделилась фотографиями с Кристианом Костовым

Летом 2018 года российские СМИ написали о романе фигуристки Евгении Медведевой и финалиста проекта «Голос» Кристиана Кристова. Тогда это были лишь предположения, да и молодые люди отказывались комментировать свои отношения, не подтверждая данные слухи, но и не опровергая их.



В Инстаграмах олимпийской чемпионки и участника «Евровидения-2017» не было совместных фотографий ровно до 30 декабря. В предпоследний день 2018 года на страницах Жени и Кристиана появились снимки с катка в одном из столичных парков. В кадре молодые люди стоят, обнявшись.



Интернет-пользователи тут же вынесли вердикт — молодые люди встречаются! Подтверждает это и сердечко, которым Кристиан сопроводил фото с Женей в своих соцсетях.