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Интернет-пользователи уверены, что Кристиан Костов подтвердил роман с Евгенией Медведевой

2018-й был не самым лучшим в карьере Евгении Медведевой, чего не скажешь о личной жизни фигуристки. Поклонники 19-летней олимпийской чемпионки уверены, что слухи о ее романе с 18-летним участником «Евровидения-2017», оказались правдой.
  • Евгения Медведева и Кристиан Костов
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    За день до наступления 2019-го Евгения Медведева поделилась фотографиями с Кристианом Костовым
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Летом 2018 года российские СМИ написали о романе фигуристки Евгении Медведевой и финалиста проекта «Голос» Кристиана Кристова. Тогда это были лишь предположения, да и молодые люди отказывались комментировать свои отношения, не подтверждая данные слухи, но и не опровергая их.

В Инстаграмах олимпийской чемпионки и участника «Евровидения-2017» не было совместных фотографий ровно до 30 декабря. В предпоследний день 2018 года на страницах Жени и Кристиана появились снимки с катка в одном из столичных парков. В кадре молодые люди стоят, обнявшись. 

Интернет-пользователи тут же вынесли вердикт — молодые люди встречаются! Подтверждает это и сердечко, которым Кристиан сопроводил фото с Женей в своих соцсетях.  

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31 декабря 2018
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Евгения Медведева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Какой-то он несуразный,в любом случае им только счастья)

  • Шта? Медведева - Олимпийская чемпионка?

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