Рудова вступилась за Самбурскую и рассказала всю правду о матери тайной дочери Головина

Скандал вокруг Настасьи Самбурской, якобы выгнавшей из дома экс-девушку Александра Головина и его дочь, и не думает стихать. Актриса Наталья Рудова поведала интернет-пользователям «историю никому не известной Светланы, гримера, раздутую самой Светой».



1 2 3 4 5 Наталья Рудова взяла слово в скандальной истории Настасьи Самбурской, Александра Головина и Светланы Белогуровой, которая родила дочь от актера

Не самыми радостными стали для Настасьи Самбурской последние дни 2018 года. 31-летняя актриса невольно оказалась втянутой в скандал между Александром Головиным и девушкой, которая родила от него ребенка.



Напомним, на днях российские СМИ выяснили, что у звезды «Елок» есть внебрачная дочь. Актер не только скрывал ее от общественности, но и отказывался помогать.



Светлана Белогурова (мама малышки Оливии) обвинила не только Головина в неисполнении своих отцовских обязанностей, но и его знакомую Настасью Самбурскую, которая сдавала ей квартиру за символическую цену, а теперь якобы выгнала.

Звезда «Универа» эти обвинения отрицает и уверяет, что делала все, чтобы помочь молодой матери. На защиту Настасьи встала ее подруга Наталья Рудова.

«Не могу молчать! Я вступаюсь за свою любимую подругу, которая поселила эту девушку Свету абсолютно бесплатно в свою квартиру и давала ей каждый месяц по 30 тысяч рублей безвозмездно! А после того, как Светлана захотела прославиться, попросила ее съехать и дала на это месяц! У нее на секундочку есть мама, у которой есть и квартира своя! А в соцсетях раздувают, что Света прям и работала и квартиру у нее снимала, и что Настя с Сашей Головиным в сговоре! Але! В ситуации с детьми виноваты оба! А Настасью Самбурскую мою любимую поливать грязью не позволю!!!!» — написала в Инстаграме возмущенная Рудова (орфография и пунктуация автора сохранены).



Актриса также поведала своим подписчикам, что Светлана «просто загуляла с Сашей на съемках», а теперь раздувает эту некрасивую историю.