Анжелика Варум призналась, что отведет мужа к врачу, если он перестанет флиртовать с другими женщинами

Все те недоброжелатели, которые не оставляют попыток развести Анжелику Варум и Леонида Агутина, могут перестать стараться. Певица не только не ревнует супруга, но и внимательно следит за тем, чтобы у него не пропадал интерес к другим женщинам.



1 2 3 4 5 Анжелика Варум пересмотрела взгляды на семейную жизнь

За пару дней до новогодней ночи в эфир НТВ вышел очередной выпуск «Международной пилорамы», героиней которой стала Анжелика Варум. Отвечая на вопросы ведущего программы и своего друга Тиграна Кеосаяна, певица рассказала о планах на 31 декабря. Как выяснилось, Варум проведет этот праздничный вечер в компании кошки, а супруг звезды Леонид Агутин будет всю ночь работать. И ее такой расклад вполне устраивает.



Раз уж речь зашла об отношениях между супругами, певица призналась, что давно перестала ревновать мужа. Наоборот, теперь она внимательно следит за тем, чтобы он не терял интереса к другим женщинам.



«Если мой мужчина не ''гарцует'', я поведу его ко врачу!» — заявила Варум. К такому выводу Анжелика пришла спустя 21 год семейной жизни.



