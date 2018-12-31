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Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями дочери

В этом году 39-летний Эмин Агаларов получил самый лучший новогодний подарок. За несколько до часов до наступления 2019-го он стал отцом в третий раз!

Этот Новый год Эмин Агаларов запомнит надолго. Ведь за несколько часов до боя курантов его супруга Алена Гаврилова родила дочь! О радостном событии журналистам портала Peopletalk сообщил источник, приближенный к семье.

О беременности второй супруги бизнесмена стало известно вскоре после их пышной свадьбы летом этого года. Инсайдеры утверждали, что это будет девочка и оказались правы. Для пары это первый совместный ребенок. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой.

Woman.ru поздравляет звездных родителей с рождением дочки и желает маме и новорожденной крошке крепкого здоровья!

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31 декабря 2018
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
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Эмин Агаларов, Алена Гаврилова

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Поздравляем от души! Рады за Эмина он видно что очень хороший человек и здоровья маме и малышке!!!

  • Вот это подарок под елочку))) здоровья малышке и маме. Кстати, тут дама писала, что беременность фиктивная и что никто там не родится))

  • явно дату родов назначали!у матери его тоже 31 др

  • Гость

    Поздравляем от души! Рады за Эмина он видно что очень хороший человек и здоровья маме и малышке!!!

    что в нём хорошего

  • Гость

    что в нём хорошего

    Деньги, если только.

  • Гость

    что в нём хорошего

    У нет короны выше неба он простой чувак хоть и богат очень.

  • Жена с подарком угадала!

  • Здоровья а все остальное у вас есть Агаларовы!

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