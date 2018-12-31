Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями дочери

В этом году 39-летний Эмин Агаларов получил самый лучший новогодний подарок. За несколько до часов до наступления 2019-го он стал отцом в третий раз!

1 2 3 4 5 Алена Гаврилова и Эмин Агаларов стали родителями

Этот Новый год Эмин Агаларов запомнит надолго. Ведь за несколько часов до боя курантов его супруга Алена Гаврилова родила дочь! О радостном событии журналистам портала Peopletalk сообщил источник, приближенный к семье.



О беременности второй супруги бизнесмена стало известно вскоре после их пышной свадьбы летом этого года. Инсайдеры утверждали, что это будет девочка и оказались правы. Для пары это первый совместный ребенок. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой.



Woman.ru поздравляет звездных родителей с рождением дочки и желает маме и новорожденной крошке крепкого здоровья!