Эмин Агаларов и Алена Гаврилова стали родителями дочери

Этот Новый год Эмин Агаларов запомнит надолго. Ведь за несколько часов до боя курантов его супруга Алена Гаврилова родила дочь! О радостном событии журналистам портала Peopletalk сообщил источник, приближенный к семье.
О беременности второй супруги бизнесмена стало известно вскоре после их пышной свадьбы летом этого года. Инсайдеры утверждали, что это будет девочка и оказались правы. Для пары это первый совместный ребенок. В предыдущих отношениях и Алена, и Эмин уже стали родителями: у Гавриловой есть сын от бизнесмена Рустама Тарико, а у Агаларова — двое наследников от бывшей жены Лейлы Алиевой.
Woman.ru поздравляет звездных родителей с рождением дочки и желает маме и новорожденной крошке крепкого здоровья!
Поздравляем от души! Рады за Эмина он видно что очень хороший человек и здоровья маме и малышке!!!