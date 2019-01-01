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Дома, на работе и в жарких странах: где и как отечественные звезды встретили Новый год

На дворе первое января. Пришло время посмотреть, как российские звезды провели новогоднюю ночь.
  • Александр Овечкин, Анастасия Шубская с сыном
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    Анастасия Шубская: «2018 год был поистине невероятный для нашей семьи! Мы обрели самое главное — наше общее счастье, нашего СЫНА! Спасибо 2018! С Новым годом, дорогие! Любите и будьте любимы, ведь именно любовь творит чудеса!»
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Оливье и бутерброды с красной икрой съедены, шампанское выпито, а праздничный фейерверк запущен. Новый 2019 год настал! 

А пока вы просыпаетесь, мы собрали для вас подборку фото российских знаменитостей, которые рассказали, где и как отметили главную ночь в году. 

Так, Андрей Гайдулян улетел в Рим, Анна Чиповская — в Тбилиси, а Инна Жиркова с семьей — в Дубай. Большинство звезд отпраздновали Новый год в кругу семьи, однако были и те, кто слушал речь президента на работе. Именно так поступили Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев. 

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01 января 2019
Текст Дарья Сеничкина
Фото @lobacheva_tel/ Instagram
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Андрей Гайдулян, Евгения Феофилактова, Инна Жиркова, Юрий Жирков, Ольга Ушакова, Анна Чиповская, Денис Клявер, Егор Крид, Макс Барских, Миша Романова, Ольга Орлова, Мария Кожевникова, Алексей Воробьев, Виктория Дайнеко, Айза Анохина (Вагапова-Долматова), Максим Фадеев, Алена Водонаева, Тина Канделаки, Анастасия Макеева, Анфиса Чехова, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Джиган, Оксана Самойлова, Инна Маликова, Сергей Лазарев, Светлана Ходченкова, Певица Ханна, Валентин Юдашкин, Галина Юдашкина, Марина Юдашкина, Ксения Собчак, Марина Муравьева-Газманова, Олег Газманов, Родион Газманов, Алена Шишкова, Анастасия Решетова, Тимати, Елизавета Боярская, Лариса Луппиан, Максим Матвеев, Михаил Боярский, Елена Перминова, Алла-Виктория Киркорова, Бедрос Киркоров, Мартин Киркоров, Филипп Киркоров, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Ляйсан Утяшева, Павел Воля, Анастасия Тарасова (Костенко), Дмитрий Тарасов, Милана Кержакова (Тюльпанова), Ксения Бородина, Курбан Омаров, Маруся Бородина, Теона Омарова , Александр Плющенко, Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Анжелика Варум, Леонид Агутин, Анна Бузова, Ольга Бузова, Александр Овечкин, Анастасия Шубская

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Романова и Барских смотрятся приятно. У Ханны очень добрые глаза, не смотря на тюнинг нравится она мне очень. Киркоров и остальные мужики в окружении детей из пробирки вызывают двоякое чувство, поэтому коментить не буду. У Фадеева хоромы охренеть не встать. Шишку не узнала на видео, отличается от своих фото в месте кардинально. Ну а в целом за всех рада, что встретили с семьёй и в настроении. С наступившим!

  • Простое и не постановочное фото получилось у Макса Барских и Миши Романовой. Остальные чересчур слащавые и продуманные....

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