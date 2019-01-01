Дома, на работе и в жарких странах: где и как отечественные звезды встретили Новый год

На дворе первое января. Пришло время посмотреть, как российские звезды провели новогоднюю ночь.

1 2 3 ... 39 Анастасия Шубская: «2018 год был поистине невероятный для нашей семьи! Мы обрели самое главное — наше общее счастье, нашего СЫНА! Спасибо 2018! С Новым годом, дорогие! Любите и будьте любимы, ведь именно любовь творит чудеса!»

Оливье и бутерброды с красной икрой съедены, шампанское выпито, а праздничный фейерверк запущен. Новый 2019 год настал!

А пока вы просыпаетесь, мы собрали для вас подборку фото российских знаменитостей, которые рассказали, где и как отметили главную ночь в году.

Так, Андрей Гайдулян улетел в Рим, Анна Чиповская — в Тбилиси, а Инна Жиркова с семьей — в Дубай. Большинство звезд отпраздновали Новый год в кругу семьи, однако были и те, кто слушал речь президента на работе. Именно так поступили Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев.