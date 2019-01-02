«У него потрясающее тело»: Хайди Клум рассказала, за что любит своего жениха

В конце прошлого года стало известно о помолвке Хайди Клум и Тома Каулитца. В Сети не затихают споры о будущем пары. Недавно супермодель дала новый повод для обсуждения своих отношений.

1 2 3 4 5 Хайди Клум выходит замуж за Тома Каулитца

24 декабря 45-летняя Хайди Клум обручилась с 29-летним Томом Каулитцем. Звезды встречаются с весны 2018 года, но уже намерены официально оформить свои отношения. Интернет-пользователи негативно отнеслись к новости о скорой женитьбе супермодели и музыканта, ведь между ними 16 лет разницы.



Недавно Хайди стала гостьей телевизионной программы «Шоу Эллен Дедженерес». Интервью со звездой было записано еще до того, как Том сделал ей предложение.

В ходе передачи Клум рассказала о своих отношениях с избранником.

Она поделилась с ведущей, что, несмотря на неудачный опыт в отношениях, все еще верит в любовь и готова снова испытать судьбу, выйдя замуж за Каулитца.



Кроме того, Хайди призналась, что больше всего ей нравится в возлюбленном. «Он замечательный человек... и у него действительно потрясающее тело!» — сказала модель в интервью. Неужели она действительно любит своего новоиспеченного жениха только за красоту и молодость, или же эти отношения построены на более глубоких чувствах? А вы как считаете?