«У него потрясающее тело»: Хайди Клум рассказала, за что любит своего жениха

24 декабря 45-летняя Хайди Клум обручилась с 29-летним Томом Каулитцем. Звезды встречаются с весны 2018 года, но уже намерены официально оформить свои отношения. Интернет-пользователи негативно отнеслись к новости о скорой женитьбе супермодели и музыканта, ведь между ними 16 лет разницы.
Недавно Хайди стала гостьей телевизионной программы «Шоу Эллен Дедженерес». Интервью со звездой было записано еще до того, как Том сделал ей предложение.
Она поделилась с ведущей, что, несмотря на неудачный опыт в отношениях, все еще верит в любовь и готова снова испытать судьбу, выйдя замуж за Каулитца.
Кроме того, Хайди призналась, что больше всего ей нравится в возлюбленном. «Он замечательный человек... и у него действительно потрясающее тело!» — сказала модель в интервью. Неужели она действительно любит своего новоиспеченного жениха только за красоту и молодость, или же эти отношения построены на более глубоких чувствах? А вы как считаете?