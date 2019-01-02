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«У него потрясающее тело»: Хайди Клум рассказала, за что любит своего жениха

В конце прошлого года стало известно о помолвке Хайди Клум и Тома Каулитца. В Сети не затихают споры о будущем пары. Недавно супермодель дала новый повод для обсуждения своих отношений.

24 декабря 45-летняя Хайди Клум обручилась с 29-летним Томом Каулитцем. Звезды встречаются с весны 2018 года, но уже намерены официально оформить свои отношения. Интернет-пользователи негативно отнеслись к новости о скорой женитьбе супермодели и музыканта, ведь между ними 16 лет разницы.

Недавно Хайди стала гостьей телевизионной программы «Шоу Эллен Дедженерес». Интервью со звездой было записано еще до того, как Том сделал ей предложение.

В ходе передачи Клум рассказала о своих отношениях с избранником.

Она поделилась с ведущей, что, несмотря на неудачный опыт в отношениях, все еще верит в любовь и готова снова испытать судьбу, выйдя замуж за Каулитца. 

Кроме того, Хайди призналась, что больше всего ей нравится в возлюбленном. «Он замечательный человек... и у него действительно потрясающее тело!» — сказала модель в интервью. Неужели она действительно любит своего новоиспеченного жениха только за красоту и молодость, или же эти отношения построены на более глубоких чувствах? А вы как считаете?

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02 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Хайди Клум, Том Каулитц, Эллен Дедженерес

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Классно, кто то на этой планете - счастлив!! Меня кажется убеждают, что я должна быть рада пьяни родственников, и тому что ещё в окопе сижу.

  • Думаю, причин, по которым она его любит, много))))))) а его фигура - одна из таких причин))

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