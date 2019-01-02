Старшая сестра Меган Маркл попала под надзор полиции из-за своего внимания к герцогине

После того как Меган Маркл стала частью британской королевской семьи, она перестала общаться со своими родственниками. На это были веские причины, ведь сестра и отец Меган, Саманта и Томас, пытались заработать на ее популярности, давая компрометирующие интервью.
Маркл не простила этого родным. К тому же в последние месяцы Саманта не раз публично критиковала Меган.
Излишняя активность родственницы герцогини тревожит королевскую семью. Они беспокоятся за состояние беременной Маркл, которой сейчас совсем не до разборок со своей семьей.
Недавно появилась информация о том, что Саманту включили в список людей, находящихся под контролем Скотланд-Ярда (штаб-квартиры полицейского учреждения в Англии). The Sunday Times сообщило, что об этом попросили офицеры из охраны герцогини Сассекской. «Саманта не совершает уголовных преступлений, но все же она вызывает беспокойство у Виндзоров», — пишет издание.
Родственница Меган бурно отреагировала на эту новость. Она сообщила журналистам, что не верит в возможность применения к ней таких мер. Кроме того, женщина напомнила, что в последнее время она изменила отношение к своей сестре и даже предложила ей прекратить вражду и снова наладить общение. Однако герцогиня продолжает хранить молчание насчет этой ситуации.