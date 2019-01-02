Старшая сестра Меган Маркл попала под надзор полиции из-за своего внимания к герцогине

53-летняя Саманта Маркл постоянно пытается задеть чувства своей младшей сестры, 37-летней герцогини Сассекской Меган. Поговаривают, что из-за своей надоедливости женщиной заинтересовались правоохранительные органы.

1 2 3 4 5 Старшей сестрой Меган Маркл заинтересовались полицейские

После того как Меган Маркл стала частью британской королевской семьи, она перестала общаться со своими родственниками. На это были веские причины, ведь сестра и отец Меган, Саманта и Томас, пытались заработать на ее популярности, давая компрометирующие интервью.



Маркл не простила этого родным. К тому же в последние месяцы Саманта не раз публично критиковала Меган.

Кроме того, к рождению племянника она пообещала выпустить книгу, в которой разоблачит королевскую особу

Излишняя активность родственницы герцогини тревожит королевскую семью. Они беспокоятся за состояние беременной Маркл, которой сейчас совсем не до разборок со своей семьей.



Недавно появилась информация о том, что Саманту включили в список людей, находящихся под контролем Скотланд-Ярда (штаб-квартиры полицейского учреждения в Англии). The Sunday Times сообщило, что об этом попросили офицеры из охраны герцогини Сассекской. «Саманта не совершает уголовных преступлений, но все же она вызывает беспокойство у Виндзоров», — пишет издание.



Родственница Меган бурно отреагировала на эту новость. Она сообщила журналистам, что не верит в возможность применения к ней таких мер. Кроме того, женщина напомнила, что в последнее время она изменила отношение к своей сестре и даже предложила ей прекратить вражду и снова наладить общение. Однако герцогиня продолжает хранить молчание насчет этой ситуации.

