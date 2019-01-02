11-месячный сын Дмитрия Маликова полюбил музыку из балета «Щелкунчик»

В конце января прошлого года 48-летний Дмитрий Маликов и его 54-летняя жена Елена снова стали родителями. Певец проводит много времени с малышом Марком и уже прививает ему любовь к музыке.
На своей странице в Инстаграме Маликов часто публикует видео, в которых он играет на фортепиано для своего сына.
В канун Нового года Дмитрий снова порадовал своих подписчиков роликом с сыном. На нем исполнитель играет мелодию из балета «Щелкунчик». Знаменитое музыкальное произведение пришлось по вкусу его сыну. Марк улыбается и следит за движениями рук отца.
Подписчики пришли в восторг от новогоднего «сюрприза» певца. «Молодое поколение рвется в бой!», «Браво родителям за то, что ребенок с рождения слушает прекрасную музыку», «Совсем скоро нам уже сыграет эту мелодию и сам Марк», — прокомментировали видео фолловеры Маликова. Предлагаем и вам насладиться идиллией отца и сына!