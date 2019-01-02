Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

11-месячный сын Дмитрия Маликова полюбил музыку из балета «Щелкунчик»

Дмитрий Маликов наслаждается отцовскими заботами, прививая своему сыну любовь к музыке. Недавно певец показал новое милое видео с мальчиком. 

В конце января прошлого года 48-летний Дмитрий Маликов и его 54-летняя жена Елена снова стали родителями. Певец проводит много времени с малышом Марком и уже прививает ему любовь к музыке.

На своей странице в Инстаграме Маликов часто публикует видео, в которых он играет на фортепиано для своего сына. 

Мальчик всегда увлеченно следит за действиями отца, иногда пытаясь принять участие в процессе.

В канун Нового года Дмитрий снова порадовал своих подписчиков роликом с сыном. На нем исполнитель играет мелодию из балета «Щелкунчик». Знаменитое музыкальное произведение пришлось по вкусу его сыну. Марк улыбается и следит за движениями рук отца.

Подписчики пришли в восторг от новогоднего «сюрприза» певца. «Молодое поколение рвется в бой!», «Браво родителям за то, что ребенок с рождения слушает прекрасную музыку», «Совсем скоро нам уже сыграет эту мелодию и сам Марк», — прокомментировали видео фолловеры Маликова. Предлагаем и вам насладиться идиллией отца и сына!

Перейти к обсуждению 1


02 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Маликов

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хорошенький мальчик!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 288

Новое за неделю

26 новых тем

Популярное за неделю

25 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.