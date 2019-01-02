Меган Маркл запретила принцу Гарри употреблять алкоголь, чай и кофе

Британская королевская семья поражена тем, как изменился принц Гарри в отношениях с Меган Маркл. Сначала герцогиня Сассекская попросила супруга меньше употреблять мяса и отказаться от сигарет. Теперь она заставила мужа избавиться еще от нескольких пагубных привычек.
Беременная герцогиня отказалась от спиртного, чая и кофе из-за того, что это может негативно сказаться на здоровье ее будущего ребенка. К тому же она заставила и принца Гарри отказаться от вредных напитков. Поэтому в новогоднюю ночь супруги пили лишь минеральную воду.
«Меган показала ему, что можно жить по-другому. Гарри хорошо питается, не отравляет свое тело, занимается в тренажерном зале, практикует йогу. Он стал счастливее», — сообщил инсайдеру друг принца. Учитывая то, какой образ жизни принц Гарри вел до знакомства с Меган Маркл, отказаться от тонизирующих напитков ему, скорее всего, было нелегко.