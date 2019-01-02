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Меган Маркл запретила принцу Гарри употреблять алкоголь, чай и кофе

Британские СМИ сообщили, что беременная Меган Маркл отказалась от тонизирующих напитков, опасных для ее будущего малыша. Герцогиня попросила своего мужа принца Гарри поддержать ее, поэтому Новый год он встречал со стаканом минеральной воды в руках. 

Британская королевская семья поражена тем, как изменился принц Гарри в отношениях с Меган Маркл. Сначала герцогиня Сассекская попросила супруга меньше употреблять мяса и отказаться от сигарет. Теперь она заставила мужа избавиться еще от нескольких пагубных привычек. 

Так, британское издание The Sun сообщает, что Меган и Гарри встретили Новый год без традиционных алкогольных напитков.

Беременная герцогиня отказалась от спиртного, чая и кофе из-за того, что это может негативно сказаться на здоровье ее будущего ребенка. К тому же она заставила и принца Гарри отказаться от вредных напитков. Поэтому в новогоднюю ночь супруги пили лишь минеральную воду. 

«Меган показала ему, что можно жить по-другому. Гарри хорошо питается, не отравляет свое тело, занимается в тренажерном зале, практикует йогу. Он стал счастливее», — сообщил инсайдеру друг принца. Учитывая то, какой образ жизни принц Гарри вел до знакомства с Меган Маркл, отказаться от тонизирующих напитков ему, скорее всего, было нелегко. 

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02 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Гарри, Меган Маркл

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Подкаблучник, каких свет не видывал!

  • Ха-ха! инфа от БКС пиар-команды "непьющей" святоши Маркл, после разгромных статей в британских СМИ о ее разнузданной марихуанной свадьбе с Тревором на Ямайке.

  • А ещё что она от него потребует? Не дышать ?

  • Что реально происходит...она глумится над всеми? Включая мужа! Это какой талант нужен-настроить себя против всех!

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