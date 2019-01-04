Королевский инсайдер рассказал, где Меган Маркл будет рожать первенца

В западных СМИ активно обсуждаются детали предстоящих родов Меган Маркл. Источники из близкого окружения монаршей семьи Великобритании утверждают, что герцогиня Сассекская уже выбрала роддом.

1 2 3 4 5 6 7 Стало известно, где 37-летняя Меган Маркл собирается рожать первенца

37-летняя Меган Маркл объявила о своей беременности в октябре прошлого года. Герцогиня и ее муж сообщили, что их первенец появится на свет весной 2019-го. Теперь же журналисты смакуют подробности предстоящих родов жены принца Гарри. Изначально сообщалось, что она собирается рожать в госпитале Святой Марии в Лондоне — именно там появились на свет сыновья принцессы Дианы и все трое детей Кейт Миддлтон.



Однако позже репортеры узнали, что экс-актриса всерьез задумывается о домашних родах. Якобы Меган хочет, чтобы ее малыш появился на свет во Фрогмор-хаусе, где сейчас полным ходом идет ремонт. Ожидается, что уже в ближайшее время герцог и герцогиня Сассекские переедут в Виндзор. Поговаривают, что супруги как можно скорее хотят уехать из Лондона из-за конфликта с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом.



Впрочем, рожать жена Гарри наверняка будет в местной клинике под присмотром профессионалов.

«Если Меган успеет перебраться во Фрогмор до родов, то она, вероятнее всего, будет рожать в больнице Фримли-парк», — сообщил колумнист The Daily Mail Себастьян Шекспир.

Журналист, сославшийся на проверенные источники, не сомневается, что именно так все и будет, ведь клиника расположена недалеко от резиденции супругов.



Известно, что именно в этой больнице в прошлом рожала Софи Уэссекская, которую называют любимой невесткой королевы Елизаветы II. В медицинском учреждении работают высококлассные профессионалы, которые в 2003-м спасли жизни жене принца Эдварда, а также его дочери Луизе.