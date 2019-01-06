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Неузнаваемая Кортни Лав, стройная Рэйчел Вайс и другие звезды на BAFTA Tea Party

До церемонии вручения престижной премии BAFTA осталось совсем немного. За месяц до дня X звезды встретились на традиционном чаепитии. 

В эти дни в Лос-Анджелесе собрались все мировые звезды, имеющие отношение к миру кино. Поводом для этого стала не только церемония вручения премии «Золотой глобус», которая пройдет в ночь с 6 на 7 января, но и чествование претендентов на звание лучших из лучших по мнению членов жюри British Academy of Film and Television Arts. 

4 января организаторы BAFTA пригласили знаменитостей в отель Four Seasons на традиционную Tea Party. 

Среди пришедших выпить чашечку чая или бокал игристого были замечены стройная и прекрасная молодая мама Рэйчел Вайс, чудесно выглядящая Кортни Лав, Эмили Блант и Айла Фишер с мужьями и многие другие. Через месяц, 10 февраля, эта звездная компания встретится снова — уже на самой церемонии.

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06 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Николас Холт, Лупита Нионго, Уиллем Дефо, Лили Коллинз, Виго Мортенсен, Айла Фишер, Саша Барон Коэн, Розамунд Пайк, Джоан Коллинз, Эмили Блант, Эмма Стоун, Эми Адамс, Кортни Лав, Рэйчел Вайс

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4 комментария Добавить комментарий
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  • А это точно Кортни Лав....?

  • Гость

    А это точно Кортни Лав....?

    Точно к татуировки маленькой на одной руке присмотритесь

  • Сначала решила, что вуман, как всегда напутали, потом посмотрела другие источники, это реально Кортне Лав. Она себя перекроила реально до неузнаваемости.

  • Что с лицом Рэйчел Вайс? Нерв задели?...

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