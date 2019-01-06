Неузнаваемая Кортни Лав, стройная Рэйчел Вайс и другие звезды на BAFTA Tea Party

До церемонии вручения престижной премии BAFTA осталось совсем немного. За месяц до дня X звезды встретились на традиционном чаепитии.



В эти дни в Лос-Анджелесе собрались все мировые звезды, имеющие отношение к миру кино. Поводом для этого стала не только церемония вручения премии «Золотой глобус», которая пройдет в ночь с 6 на 7 января, но и чествование претендентов на звание лучших из лучших по мнению членов жюри British Academy of Film and Television Arts.

4 января организаторы BAFTA пригласили знаменитостей в отель Four Seasons на традиционную Tea Party.

Среди пришедших выпить чашечку чая или бокал игристого были замечены стройная и прекрасная молодая мама Рэйчел Вайс, чудесно выглядящая Кортни Лав, Эмили Блант и Айла Фишер с мужьями и многие другие. Через месяц, 10 февраля, эта звездная компания встретится снова — уже на самой церемонии.