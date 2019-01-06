Анастасия Тарасова показала, как выглядела в 16 лет

Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за скандального романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сегодня пара счастлива в браке и воспитывает 5-месячную дочь Милану.
С появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. Фолловеры постоянно делают молодой маме комплименты, восхищаясь ее красотой.
6 января модель разместила на своей странице снимок, сделанный довольно давно, — на нем ей всего 16 лет.
Поклонники принялись судить, что изменилось в чертах лица знаменитости. Одни утверждают, что Анастасия прибегла к хирургическим вмешательствам, другие же уверены, что изменения в ее внешности можно объяснить взрослением.