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Анастасия Тарасова показала, как выглядела в 16 лет

Модели очень редко выставляют на суд общественности свои фотографии, сделанные до начала карьеры, чтобы избежать обвинений в «тюнинге» внешности. А вот Анастасия Тарасова показала пользователям Сети, как выглядела в подростковом возрасте.

Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за скандального романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сегодня пара счастлива в браке и воспитывает 5-месячную дочь Милану.

С появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. Фолловеры постоянно делают молодой маме комплименты, восхищаясь ее красотой.

Многие интернет-пользователи задаются вопросом — не меняла ли девушка что-нибудь в своей внешности?

6 января модель разместила на своей странице снимок, сделанный довольно давно, — на нем ей всего 16 лет. 

Поклонники принялись судить, что изменилось в чертах лица знаменитости. Одни утверждают, что Анастасия прибегла к хирургическим вмешательствам, другие же уверены, что изменения в ее внешности можно объяснить взрослением.

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06 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анастасия Тарасова (Костенко)

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Помолодела....

  • Красивая Костенко а девочка так у них ангелочек такая красивая.

  • До чего хорошенькая дочка тьфу тьфу тьфу!

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