Анастасия Тарасова показала, как выглядела в 16 лет

Модели очень редко выставляют на суд общественности свои фотографии, сделанные до начала карьеры, чтобы избежать обвинений в «тюнинге» внешности. А вот Анастасия Тарасова показала пользователям Сети, как выглядела в подростковом возрасте.

1 2 3 4 5 Анастасия Тарасова показала архивное фото

Пару лет назад Анастасия Тарасова получила титул «Вице-мисс Россия», однако стала широко известна не благодаря достижениям в модельной карьере, а из-за скандального романа с бывшим мужем Ольги Бузовой Дмитрием Тарасовым. Сегодня пара счастлива в браке и воспитывает 5-месячную дочь Милану.



С появлением новых обязанностей Анастасия не забывает о своем модельном прошлом, публикуя на странице в Инстаграме профессиональные кадры. Фолловеры постоянно делают молодой маме комплименты, восхищаясь ее красотой.

Многие интернет-пользователи задаются вопросом — не меняла ли девушка что-нибудь в своей внешности?

6 января модель разместила на своей странице снимок, сделанный довольно давно, — на нем ей всего 16 лет.



Поклонники принялись судить, что изменилось в чертах лица знаменитости. Одни утверждают, что Анастасия прибегла к хирургическим вмешательствам, другие же уверены, что изменения в ее внешности можно объяснить взрослением.

