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Меган Маркл может снова появиться в сериале «Форс-мажоры»

Ради того, чтобы стать частью британской королевской семьи, Меган Маркл пришлось завершить свою кинокарьеру. Однако недавно у нее появилась возможность снова появиться на съемочной площадке.

37-летняя Меган Маркл стала известной благодаря своей актерской карьере. Ее имя запомнилось множеству зрителей после роли Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры».

После помолвки с принцем Гарри актрисе пришлось завершить свою карьеру. Несмотря на это, сериал, в котором она сыграла одну из ключевых ролей, продолжился.

Недавно телевизионная компания NBC, занимающаяся выпуском «Форс-мажоров», объявила о продлении ленты на еще один, финальный сезон.

Представители NBC сообщили о том, что хотели бы снять в окончании «Форс-мажоров» и Меган Маркл. Они прекрасно понимают, что это предложение противоречит королевскому протоколу, поэтому готовы за двухминутное появление герцогини Сассекской на телеэкранах выложить... несколько миллионов фунтов стерлингов! «Мы заняли бы герцогиню всего на полдня или даже меньше», — заявил представитель NBC в интервью порталу Daily Star.

Также репортеры утверждают, что создатели «Форс-мажоров» хотят снять Маркл до родов — по сюжету ее героиня будет также ожидать ребенка. Гонорар монаршей особы компания планирует передать в благотворительные фонды. 

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06 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
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Меган Маркл, Все о беременности Меган Маркл

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