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После слухов о разводе Дэвид и Виктория Бекхэм демонстрируют гармонию в отношениях

В последние годы в СМИ постоянно муссируется тема кризиса в отношениях четы Бекхэмов. Однако последнее появление звездных супругов на публике заставляет усомниться в наличии разлада между ними.

43-летний Дэвид Бекхэм и его 44-летняя супруга Виктория счастливы в браке вот уже 19 лет и воспитывают четверых детей. Однако завистники все чаще утверждают, что пара не так уж идеальна, как кажется на первый взгляд. В СМИ время от времени появляется информация об изменах бывшего футболиста своей жене, которая, в свою очередь, сводит татуировки, посвященные любимому.

Не успели журналисты поставить на семейном счастье пары крест, как Бекхэмы удивили общественность, продемонстрировав идиллию в отношениях.

Во время зимних праздников Дэвид вернулся из Майами, где занимается созданием собственной футбольной команды, в родную Англию, чтобы провести время с семьей. 6 января он вместе с Викторией посетил презентацию в рамках мужской Недели моды в Лондоне.

Во время одного из показов папарацци запечатлели пару за милой беседой. Бекхэмы не только нежно прижимались друг к другу, но даже целовались на публике! Похоже, кризис миновал этот брак, а расстояние только поспособствовало укреплению их отношений.

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06 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм

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