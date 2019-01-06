После слухов о разводе Дэвид и Виктория Бекхэм демонстрируют гармонию в отношениях

В последние годы в СМИ постоянно муссируется тема кризиса в отношениях четы Бекхэмов. Однако последнее появление звездных супругов на публике заставляет усомниться в наличии разлада между ними.

1 2 3 4 5 Дэвид и Виктория Бекхэм развеяли слухи о кризисе в своих отношениях

43-летний Дэвид Бекхэм и его 44-летняя супруга Виктория счастливы в браке вот уже 19 лет и воспитывают четверых детей. Однако завистники все чаще утверждают, что пара не так уж идеальна, как кажется на первый взгляд. В СМИ время от времени появляется информация об изменах бывшего футболиста своей жене, которая, в свою очередь, сводит татуировки, посвященные любимому.

Не успели журналисты поставить на семейном счастье пары крест, как Бекхэмы удивили общественность, продемонстрировав идиллию в отношениях.

Во время зимних праздников Дэвид вернулся из Майами, где занимается созданием собственной футбольной команды, в родную Англию, чтобы провести время с семьей. 6 января он вместе с Викторией посетил презентацию в рамках мужской Недели моды в Лондоне.



Во время одного из показов папарацци запечатлели пару за милой беседой. Бекхэмы не только нежно прижимались друг к другу, но даже целовались на публике! Похоже, кризис миновал этот брак, а расстояние только поспособствовало укреплению их отношений.

