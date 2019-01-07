«Нашла любимое место на Земле»: Анастасия Волочкова заявила о переезде на Мальдивы

Вот уже несколько дней Анастасия Волочкова отдыхает на своем любимом курорте — Мальдивах. В Инстаграме балерины регулярно появляются солнечные фотографии, сделанные во время отпуска.
«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).
В следующей публикации звезда рассказала, что уже празднует новоселье и подыскивает школу для Ариадны. Большинство интернет-пользователей поддержали решение Волочковой и пожелали ей счастливой жизни на новом месте.