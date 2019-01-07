«Нашла любимое место на Земле»: Анастасия Волочкова заявила о переезде на Мальдивы

В начале января Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной улетела отдыхать на Мальдивы. А на днях балерина сообщила, что решила остаться на острове на ПМЖ.

1 2 3 4 5 6 Анастасия Волочкова отправилась в отпуск на Мальдивы

Вот уже несколько дней Анастасия Волочкова отдыхает на своем любимом курорте — Мальдивах. В Инстаграме балерины регулярно появляются солнечные фотографии, сделанные во время отпуска.

Так, 7 января под одним из снимков Анастасия удивила подписчиков внезапной новостью: она заявила, что остается на острове навсегда.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены).



В следующей публикации звезда рассказала, что уже празднует новоселье и подыскивает школу для Ариадны. Большинство интернет-пользователей поддержали решение Волочковой и пожелали ей счастливой жизни на новом месте.