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«Нашла любимое место на Земле»: Анастасия Волочкова заявила о переезде на Мальдивы

В начале января Анастасия Волочкова вместе с дочерью Ариадной улетела отдыхать на Мальдивы. А на днях балерина сообщила, что решила остаться на острове на ПМЖ. 

Вот уже несколько дней Анастасия Волочкова отдыхает на своем любимом курорте — Мальдивах. В Инстаграме балерины регулярно появляются солнечные фотографии, сделанные во время отпуска. 

Так, 7 января под одним из снимков Анастасия удивила подписчиков внезапной новостью: она заявила, что остается на острове навсегда.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», — написала Волочкова (орфография и пунктуация автора сохранены)

В следующей публикации звезда рассказала, что уже празднует новоселье и подыскивает школу для Ариадны. Большинство интернет-пользователей поддержали решение Волочковой и пожелали ей счастливой жизни на новом месте. 

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07 января 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Анастасия Волочкова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Наконец-то хоть одно здравое решение! Браво,Анастасия!

  • Тоже люблю Мальдивы, райское место, но жить там тяжело, очень влажно.

  • По пьяни в голову пришла такая мысля? Чумная баба.

  • Она пошутила

  • Обратно не принимать, расстреливать. Россия всегда держалась на простом люде.

  • Слава богу, флаг ей в руку и в добрый путь. Такого "добра" у нас накопилось слишком много. Никто не заплачет.

  • Да не может этого быть) А кто у нас теперь будет раздвигать ноги ,.садясь на шпагаты..? Неужели эта дама поняла ,наконец,как она всем надоела..42 года бабе-сколько можно на пятом десятке ...далеко уже не молода ведь ( балерина- не балерина.но хватит уже всех смешить...

  • Ну, молодец, Шпагатовна!

  • И Джигурду с Малаховым пусть заберет надоели они все уже.

  • Гость

    И Джигурду с Малаховым пусть заберет надоели они все уже.

    И Виталину с Петросяном.

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