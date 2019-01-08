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Анастасия Тарасова призналась, что после родов у нее выпадали волосы

24-летняя Анастасия Тарасова стала мамой в июле прошлого года. Супруга футболиста часто рассказывает подписчикам в Инстаграме о том, как протекала ее беременность и о своем восстановлении после появления дочери на свет. 

Не так давно супруги Анастасия и Дмитрий Тарасовы и их 5-месячная дочь Милана вернулись после отдыха на Мальдивах. По приезде в Москву молодая мама решила привести себя в порядок и отправилась в салон красоты, где ей подстригли волосы и сделали восстанавливающие процедуры.

На своей странице в Инстаграме Анастасия показала результат работы стилистов, а также рассказала о проблеме, с которой ей пришлось столкнуться после родов.

«Если бы не послеродовая ''прелесть'' в виде выпадения волос, то кто его знает, когда бы надумала заняться собой в плане восстановления. Увы, в роддоме об этом не говорят, но через месяц или два нужно в обязательном порядке ''проведать'' терапевта, который откроет вам глаза на состояние организма, о котором вы даже не догадываетесь. На следующей неделе пообещала себе дойти до врача», — посетовала Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к публикации подписчики поддержали жену футболиста: «Ох, да! У меня тоже очень сильно выпадали», «И у меня так же, после родов иногда кажется, что я лысею», «Это действительно так.. Но не переживайте, новые волосы быстро отрастут!». 

К слову, не так давно Анастасия рассказала фолловерам, что скучает по беременности и даже задумывается о том, чтобы родить второго малыша. По ее словам, 5-месячная Милана уже готова стать старшей сестрой. 

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08 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Тарасов, Анастасия Тарасова (Костенко)

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Бедный Тарасов. Щас ему костенка опять ненужную дочь родит, жалко парня, ведь он так хотел сына, что развёлся с Бузовой из-за ее нежелания рожать сыновей

  • Странный какой-то роддом(а вроде элитный!)), в котором не говорят что нужно наблюдаться у терапевта. Даже в выписке об этом пишется всегда.

  • Не может быть! После родов выпадали волосы! Новость дня!

  • У неё наметился прогресс в одежде? Джинсы с шнуровкой понравились. Настя наняла стилиста?

  • А выпадение волос после родов, примерно мес через 4-5 нормально. Уровень гормонов снижается, выпадает то, что за беременн то наросло.

  • Сколько ещё она собралась болтать про свои роды? До 18-летия ребёнка? Больше не о чем? Она же первая во всём мире родила

  • Вы шутите про джинсы? Какой прогресс? Джинсы - жуть колхозная )

  • Новость дня!

  • Гость

    У неё наметился прогресс в одежде? Джинсы с шнуровкой понравились. Настя наняла стилиста?

    Это у вас регресс. Ужасные джинсы.

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