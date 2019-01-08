Анастасия Тарасова призналась, что после родов у нее выпадали волосы

24-летняя Анастасия Тарасова стала мамой в июле прошлого года. Супруга футболиста часто рассказывает подписчикам в Инстаграме о том, как протекала ее беременность и о своем восстановлении после появления дочери на свет.



1 2 3 4 5 Анастасия Тарасова посетовала на выпадение волос после родов

Не так давно супруги Анастасия и Дмитрий Тарасовы и их 5-месячная дочь Милана вернулись после отдыха на Мальдивах. По приезде в Москву молодая мама решила привести себя в порядок и отправилась в салон красоты, где ей подстригли волосы и сделали восстанавливающие процедуры.

На своей странице в Инстаграме Анастасия показала результат работы стилистов, а также рассказала о проблеме, с которой ей пришлось столкнуться после родов.

«Если бы не послеродовая ''прелесть'' в виде выпадения волос, то кто его знает, когда бы надумала заняться собой в плане восстановления. Увы, в роддоме об этом не говорят, но через месяц или два нужно в обязательном порядке ''проведать'' терапевта, который откроет вам глаза на состояние организма, о котором вы даже не догадываетесь. На следующей неделе пообещала себе дойти до врача», — посетовала Тарасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



В комментариях к публикации подписчики поддержали жену футболиста: «Ох, да! У меня тоже очень сильно выпадали», «И у меня так же, после родов иногда кажется, что я лысею», «Это действительно так.. Но не переживайте, новые волосы быстро отрастут!».



К слову, не так давно Анастасия рассказала фолловерам, что скучает по беременности и даже задумывается о том, чтобы родить второго малыша. По ее словам, 5-месячная Милана уже готова стать старшей сестрой.