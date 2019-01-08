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Что Анастасия Решетова подарила Тимати на Новый год

О том, что Тимати собирает фигурки медведей Bearbrick, знают все его фанаты. Не так давно коллекция рэпера пополнилась эксклюзивным экземпляром.

Те, кто подписан на Тимати в Инстаграме, регулярно видят не только фотографии его дочери Алисы, но снимки с большими медведями. Это японские игрушки Bearbrick, которые выпускаются уже 17 лет. У Тимати, кажется, есть все возможные расцветки.

В новогоднюю ночь коллекция рэпера пополнилась новым экспонатом. Его возлюбленная Анастасия Решетова преподнесла ему медведя, сделанного из разных пород древесины. Фото с подарком Тимати разместил на своей странице в Инстаграме. 

«Новогодний трофей от любимой. Жемчужина любой коллекции. Полностью из дерева, весом под 35 кг», — подписал снимок рэпер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Самый интересный медведь из всех!», «Судя по фото, ты очень счастлив получить такой подарок», «Настя — молодец! Порадовала любимого», — отозвались фолловеры Тимати. Многие также отметили, что подобная фигурка стоит несколько тысяч долларов. 

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08 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Тимати, Анастасия Решетова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Страшные какие-то медведи.

  • О, господи. Да понятно же, что он сам себе это подарил, а Настя рядом стояла, улыбалась загадочной улыбкой Моны Лизы, как обычно. Хотя, если эти деньги были вычтены из ее содержания, можно наверное считать, что она подарила ))

  • Тимати не может одной рукой держать 35 килограммов,максимум 4😂

  • Походу это хлам только Тимати и покупает

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