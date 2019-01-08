Что Анастасия Решетова подарила Тимати на Новый год

О том, что Тимати собирает фигурки медведей Bearbrick, знают все его фанаты. Не так давно коллекция рэпера пополнилась эксклюзивным экземпляром.



1 2 3 4 Тимати показал подписчикам подарок от Анастасии Решетовой

Те, кто подписан на Тимати в Инстаграме, регулярно видят не только фотографии его дочери Алисы, но снимки с большими медведями. Это японские игрушки Bearbrick, которые выпускаются уже 17 лет. У Тимати, кажется, есть все возможные расцветки.



В новогоднюю ночь коллекция рэпера пополнилась новым экспонатом. Его возлюбленная Анастасия Решетова преподнесла ему медведя, сделанного из разных пород древесины. Фото с подарком Тимати разместил на своей странице в Инстаграме.

«Новогодний трофей от любимой. Жемчужина любой коллекции. Полностью из дерева, весом под 35 кг», — подписал снимок рэпер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Самый интересный медведь из всех!», «Судя по фото, ты очень счастлив получить такой подарок», «Настя — молодец! Порадовала любимого», — отозвались фолловеры Тимати. Многие также отметили, что подобная фигурка стоит несколько тысяч долларов.