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Регина Тодоренко рассказала, как готовилась к беременности и какие трудности испытывала, пока носила первенца

Регина Тодоренко впервые стала мамой месяц назад. Со стороны казалось, что ведущая очень легко переносила интересное положение. Однако на днях знаменитость дала понять, что ее беременность на самом деле была непростой.
  • Регина Тодоренко
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    Регина Тодоренко призналась, что ее беременность была не такой легкой, как многие думают
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Поклонники 28-летней Регины Тодоренко восхищались ее работоспособностью во время беременности. Знаменитость чуть ли не до самых родов снимала собственное шоу, активно посещала светские мероприятия и концерты, на которых зачастую пускалась в пляс, чем очень удивляла поклонников. Несмотря на многочисленные просьбы подумать о себе и будущем малыше, телеведущая не сбавляла обороты. К тому же обсуждать свое интересно положение Регина не стремилась.

На днях жена Влада Топалова наконец решила откровенно рассказать о своей беременности.

В новом посте в Инстаграме она призналась, что не понаслышке знает о неприятных явлениях, с которыми сталкиваются многие женщины в положении.

«Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду», — посетовала Тодоренко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Регина пообещала устроить «беременный марафон» в Инстаграме, в ходе которого будет делиться своим опытом и лайфхаками, которые помогли ей. 9 января знаменитость, например, поведала о том, как готовилась к столь важному событию в своей жизни.

По словам экс-ведущей шоу «Орел и решка», она и ее муж Влад Топалов ответственно подошли к планированию семьи.

За пару месяцев до зачатия Тодоренко начала пить фолиевую кислоту, которая способствует правильному развитию плода, а также полностью отказалась от алкоголя.

Знаменитость, к слову, не сразу поняла, что беременна. «В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения — грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения», — поведала Регина. После съемок она приобрела тест, который показал положительный результат.

Напомним, что первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет 5 декабря прошлого года. Знаменитые супруги пока не показывают сына и скрывают его имя.  

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09 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Регина Тодоренко, Влад Топалов

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ну-ну...планировали они. Знакомы были без году неделю.

  • Гость

    Ну-ну...планировали они. Знакомы были без году неделю.

    *поправка: неделя

  • «Грудь стала явно больше»-вот это конечно признак беременности 100%.Регина,как обычно...Лучше бы молчала.

  • Сначала все носились с тем, что она скрывала беременность, теперь все носятся с ее подробностями... Кому они с Топаловым платят, чтобы каждую неделю в ленте новостей всех оповещали о том, как они знакомились, женились, рожали?

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