Регина Тодоренко рассказала, как готовилась к беременности и какие трудности испытывала, пока носила первенца

Поклонники 28-летней Регины Тодоренко восхищались ее работоспособностью во время беременности. Знаменитость чуть ли не до самых родов снимала собственное шоу, активно посещала светские мероприятия и концерты, на которых зачастую пускалась в пляс, чем очень удивляла поклонников. Несмотря на многочисленные просьбы подумать о себе и будущем малыше, телеведущая не сбавляла обороты. К тому же обсуждать свое интересно положение Регина не стремилась.
В новом посте в Инстаграме она призналась, что не понаслышке знает о неприятных явлениях, с которыми сталкиваются многие женщины в положении.
«Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду», — посетовала Тодоренко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Регина пообещала устроить «беременный марафон» в Инстаграме, в ходе которого будет делиться своим опытом и лайфхаками, которые помогли ей. 9 января знаменитость, например, поведала о том, как готовилась к столь важному событию в своей жизни.
За пару месяцев до зачатия Тодоренко начала пить фолиевую кислоту, которая способствует правильному развитию плода, а также полностью отказалась от алкоголя.
Знаменитость, к слову, не сразу поняла, что беременна. «В один из съемочных дней, когда я переодевалась в очередной наряд, мне показалось, что с моим телом произошли кое-какие изменения — грудь явно стала больше. Тогда у меня и зародились первые подозрения», — поведала Регина. После съемок она приобрела тест, который показал положительный результат.
Напомним, что первенец Регины Тодоренко и Влада Топалова появился на свет 5 декабря прошлого года. Знаменитые супруги пока не показывают сына и скрывают его имя.