Наталья Еприкян назвала причины ухода Натальи Медведевой, Елены Борщевой и других участниц из шоу Comedy Woman

На днях Наталья Еприкян дала откровенное интервью, в котором рассказала о причинах, из-за которых некоторые участницы программы Comedy Woman решили покинуть коллектив.

1 2 3 ... 8 Наталья Еприкян откровенно рассказала о причинах ухода некоторых коллег по шоу Comedy Woman

Недавно продюсер знаменитой на российском телевидении программы Comedy Woman Наталья Еприкян дала интервью, в котором рассказала о причинах ухода некоторых своих коллег. По словам артистки, ей было нелегко расставаться с участницами шоу, но иногда обстоятельства складывались так, что ей все же приходилось прощаться с талантливыми юмористками.



В беседе с ведущей Youtube-канала «А поговорить?» Еприкян рассказала, что первым стал уход Полины Сибагатуллиной. По ее словам, в какой-то момент актрисе стало тяжело справляться с чрезмерно большими нагрузками и сложным графиком работы.

«Мы снимали много программ сразу, это было физически тяжело, и Полине стало сложно справляться. Я ее не осуждаю. Работать в таком ритме на самом деле трудно», — рассказала Наталья.

Вслед за Полиной ушла еще одна яркая участница — Елена Борщева, которая, по мнению Натальи, стала заложницей собственного образа. Дело в том, что все шутки этой актрисы сводились исключительно к ее внешности.

«В КВН все шутили над ее чудаковатостью, а я этого не хотела. Нельзя же вечно говорить только о внешности Лены. В итоге так и произошло: темы просто иссякли», — объяснила автор шоу.

Продюсеру Comedy Woman и актрисе пришлось расторгнуть договор. Однако самым болезненным, по признанию Еприкян, было расставание с Натальей Медведевой. Автор телепрограммы вложила в образ этой актрисы много сил, однако юмористке не хватало места для ее творческого развития. Впрочем, несмотря на слухи, которые ходили в прессе во время ухода из коллектива Медведевой, конфликтным его Еприкян называть не стала.