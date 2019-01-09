Наталья Еприкян назвала причины ухода Натальи Медведевой, Елены Борщевой и других участниц из шоу Comedy Woman

Недавно продюсер знаменитой на российском телевидении программы Comedy Woman Наталья Еприкян дала интервью, в котором рассказала о причинах ухода некоторых своих коллег. По словам артистки, ей было нелегко расставаться с участницами шоу, но иногда обстоятельства складывались так, что ей все же приходилось прощаться с талантливыми юмористками.
В беседе с ведущей Youtube-канала «А поговорить?» Еприкян рассказала, что первым стал уход Полины Сибагатуллиной. По ее словам, в какой-то момент актрисе стало тяжело справляться с чрезмерно большими нагрузками и сложным графиком работы.
Вслед за Полиной ушла еще одна яркая участница — Елена Борщева, которая, по мнению Натальи, стала заложницей собственного образа. Дело в том, что все шутки этой актрисы сводились исключительно к ее внешности.
Продюсеру Comedy Woman и актрисе пришлось расторгнуть договор. Однако самым болезненным, по признанию Еприкян, было расставание с Натальей Медведевой. Автор телепрограммы вложила в образ этой актрисы много сил, однако юмористке не хватало места для ее творческого развития. Впрочем, несмотря на слухи, которые ходили в прессе во время ухода из коллектива Медведевой, конфликтным его Еприкян называть не стала.