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Наталья Еприкян назвала причины ухода Натальи Медведевой, Елены Борщевой и других участниц из шоу Comedy Woman

На днях Наталья Еприкян дала откровенное интервью, в котором рассказала о причинах, из-за которых некоторые участницы программы Comedy Woman решили покинуть коллектив.
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    Наталья Еприкян откровенно рассказала о причинах ухода некоторых коллег по шоу Comedy Woman
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Недавно продюсер знаменитой на российском телевидении программы Comedy Woman Наталья Еприкян дала интервью, в котором рассказала о причинах ухода некоторых своих коллег. По словам артистки, ей было нелегко расставаться с участницами шоу, но иногда обстоятельства складывались так, что ей все же приходилось прощаться с талантливыми юмористками. 

В беседе с ведущей Youtube-канала «А поговорить?» Еприкян рассказала, что первым стал уход Полины Сибагатуллиной. По ее словам, в какой-то момент актрисе стало тяжело справляться с чрезмерно большими нагрузками и сложным графиком работы.

«Мы снимали много программ сразу, это было физически тяжело, и Полине стало сложно справляться. Я ее не осуждаю. Работать в таком ритме на самом деле трудно», — рассказала Наталья.

Вслед за Полиной ушла еще одна яркая участница — Елена Борщева, которая, по мнению Натальи, стала заложницей собственного образа. Дело в том, что все шутки этой актрисы сводились исключительно к ее внешности.

«В КВН все шутили над ее чудаковатостью, а я этого не хотела. Нельзя же вечно говорить только о внешности Лены. В итоге так и произошло: темы просто иссякли», — объяснила автор шоу.

Продюсеру Comedy Woman и актрисе пришлось расторгнуть договор. Однако самым болезненным, по признанию Еприкян, было расставание с Натальей Медведевой. Автор телепрограммы вложила в образ этой актрисы много сил, однако юмористке не хватало места для ее творческого развития. Впрочем, несмотря на слухи, которые ходили в прессе во время ухода из коллектива Медведевой, конфликтным его Еприкян называть не стала. 

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09 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Наталья Еприкян

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • какая брехня. Полина ушла потому что рассталась с режиссером шоу , вот и погнали. Лена- заложница образа... можно подумать у Варнавы или остальных не один и тот же образом много лет и шутки нас одну тему

  • ни одна из перечисленных мне не нра...мне только Федункив нравится, остальные надоели...ещемжно с Варнавой попрощаться...Борщ вообще тихий ужас, абсолютно не смешно

  • Не в таком порядке они уходили! Борщева ушла первой, это все знают. Затем Медведева. И затем уже Полина, буквально года 2-3 назад. Сейчас уже смотреть неинтересно, потому как и шутки не те.

  • Жаль,что ушла Медведева. Борщова там ОЧЕНЬ ЛИШНЯЯ была.

  • За всё время шоу там только Медведева и Федункив были разноплановыми, у них есть актерский талант. Остальные - всегда одинаковые, практически в одном образе все эти годы.

  • Гость

    За всё время шоу там только Медведева и Федункив были разноплановыми, у них есть актерский талант. Остальные - всегда одинаковые, практически в одном образе все эти годы.

    Да, еще Скулкина неплохая.

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