Западные СМИ назвали пол будущего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст готовятся стать родителями в четвертый раз — ребенка им родит суррогатная мать. Недавно стал известен пол малыша.

1 2 3 4 5 Стал известен пол будущего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

Недавно анонимный источник сообщил порталу People, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка. По данным прессы, малыша звездной паре родит суррогатная мать. Американские журналисты уверяют, что уже известен пол ребенка — у Ким и Канье будет еще один мальчик.

В январе прошлого года у Кардашьян и Уэста родилась дочь Чикаго. Известно, что знаменитости решили воспользоваться услугами суррогатной матери, так как во время предыдущих двух беременностей звезда реалити-шоу испытывала много проблем со здоровьем.

Оказалось, что та же женщина вынашивает их четвертого ребенка, который должен появиться на свет этой весной. Напомним, у Кардашьян и Уэста также есть 5-летняя дочь Норт и 4-летний сын Сейнт.



Также инсайдеры сообщали, что сестры Ким недовольны очередным пополнением в ее семействе, объясняя это тем, что якобы Кардашьян не следит за своими детьми.