Западные СМИ назвали пол будущего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

Недавно анонимный источник сообщил порталу People, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка. По данным прессы, малыша звездной паре родит суррогатная мать. Американские журналисты уверяют, что уже известен пол ребенка — у Ким и Канье будет еще один мальчик.
Оказалось, что та же женщина вынашивает их четвертого ребенка, который должен появиться на свет этой весной. Напомним, у Кардашьян и Уэста также есть 5-летняя дочь Норт и 4-летний сын Сейнт.
Также инсайдеры сообщали, что сестры Ким недовольны очередным пополнением в ее семействе, объясняя это тем, что якобы Кардашьян не следит за своими детьми.