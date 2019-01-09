Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Западные СМИ назвали пол будущего ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста

38-летняя Ким Кардашьян и 41-летний Канье Уэст готовятся стать родителями в четвертый раз — ребенка им родит суррогатная мать. Недавно стал известен пол малыша. 

Недавно анонимный источник сообщил порталу People, что Ким Кардашьян и Канье Уэст ждут четвертого ребенка. По данным прессы, малыша звездной паре родит суррогатная мать. Американские журналисты уверяют, что уже известен пол ребенка — у Ким и Канье будет еще один мальчик. 

В январе прошлого года у Кардашьян и Уэста родилась дочь Чикаго. Известно, что знаменитости решили воспользоваться услугами суррогатной матери, так как во время предыдущих двух беременностей звезда реалити-шоу испытывала много проблем со здоровьем.

Оказалось, что та же женщина вынашивает их четвертого ребенка, который должен появиться на свет этой весной. Напомним, у Кардашьян и Уэста также есть 5-летняя дочь Норт и 4-летний сын Сейнт. 

Также инсайдеры сообщали, что сестры Ким недовольны очередным пополнением в ее семействе, объясняя это тем, что якобы Кардашьян не следит за своими детьми.  

Перейти к обсуждению


09 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Ким Кардашьян, Канье Уэст

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 330

Новое за три дня

14 новых тем

Популярное за три дня

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.