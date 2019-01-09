Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Набрала около 30 килограммов»: Мария Погребняк рассказала о своей первой беременности

30-летняя Мария Погребняк — счастливая мама троих сыновей. На днях на своей странице в Инстаграме супруга футболиста поделилась с подписчиками рассказом о том, как тяжело ей дались первые роды.

35-летний Павел Погребняк и его 30-летняя жена Мария давно счастливы в браке и воспитывают троих сыновей: 11-летнего Артема, 9-летнего Павла и 7-летнего Алексея. Все свободное время девушка посвящает детям и регулярно делится с подписчиками информацией о них. 

Так, на днях супруга футболиста рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, как протекала ее первая беременность.

Погребняк призналась, что забеременела в 18 лет. С первого же месяца у нее начался сильнейший токсикоз.

«Мой организм отвергал даже воду. Я лежала дома. В то время я находилась в Томске, и рядом со мной был только мой муж. Он переживал за меня и, как мог, старался мне помогать! Но меня все раздражало, я ничего не хотела!» — рассказала Мария (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

На пятом месяце беременности девушку госпитализировали — ее вес составлял всего 45-46 килограммов. Однако в роддоме Томска ее быстро подняли на ноги. «Появился отменный аппетит. Ела все подряд и за двоих. Уплетала сало с черным хлебом, мясо с картошкой, пирожки, тортики. В итоге набрала около 30 кг. Разродилась только на 43 неделе! Рожала в Москве в перинатальном центре! Очень благодарна своему врачу, так как роды были тяжелые, но родила богатыря — 3.650 кг и рост 56 см», — поделилась воспоминаниями Погребняк.

По словам Марии, у нее не было ни одной растяжки. Она носила дородовый бандаж, а также использовала масло для тела и детский крем. 

Перейти к обсуждению


09 января 2019
Текст Анна Кузнецова
Фото Instagram
Теги

Мария Погребняк, Павел Погребняк

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 330

Новое за три дня

14 новых тем

Популярное за три дня

14 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.