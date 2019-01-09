«Набрала около 30 килограммов»: Мария Погребняк рассказала о своей первой беременности

30-летняя Мария Погребняк — счастливая мама троих сыновей. На днях на своей странице в Инстаграме супруга футболиста поделилась с подписчиками рассказом о том, как тяжело ей дались первые роды.

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35-летний Павел Погребняк и его 30-летняя жена Мария давно счастливы в браке и воспитывают троих сыновей: 11-летнего Артема, 9-летнего Павла и 7-летнего Алексея. Все свободное время девушка посвящает детям и регулярно делится с подписчиками информацией о них.



Так, на днях супруга футболиста рассказала своим подписчикам в Инстаграме о том, как протекала ее первая беременность.

Погребняк призналась, что забеременела в 18 лет. С первого же месяца у нее начался сильнейший токсикоз.

«Мой организм отвергал даже воду. Я лежала дома. В то время я находилась в Томске, и рядом со мной был только мой муж. Он переживал за меня и, как мог, старался мне помогать! Но меня все раздражало, я ничего не хотела!» — рассказала Мария (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).



На пятом месяце беременности девушку госпитализировали — ее вес составлял всего 45-46 килограммов. Однако в роддоме Томска ее быстро подняли на ноги. «Появился отменный аппетит. Ела все подряд и за двоих. Уплетала сало с черным хлебом, мясо с картошкой, пирожки, тортики. В итоге набрала около 30 кг. Разродилась только на 43 неделе! Рожала в Москве в перинатальном центре! Очень благодарна своему врачу, так как роды были тяжелые, но родила богатыря — 3.650 кг и рост 56 см», — поделилась воспоминаниями Погребняк.



По словам Марии, у нее не было ни одной растяжки. Она носила дородовый бандаж, а также использовала масло для тела и детский крем.