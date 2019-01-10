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Как новое занятие Меган Маркл связано с ее актерской деятельностью

Чтобы выйти замуж за принца Гарри, Меган Маркл пришлось оставить свою карьеру в кино. Недавно стало известно, что Елизавета II сделала подарок своей творческой невестке, передав ей свои обязанности по попечительству Королевского Театра.

Перед свадьбой с принцем Гарри 37-летняя актриса Меган Маркл ушла из профессии, ведь по закону королевская особа не должна сниматься в кино и сериалах. Уверены, герцогине было непросто поставить крест на своей карьере, ведь большую часть своей жизни она провела в Голливуде.

Несмотря на запреты королевского протокола, некоторые компании мечтают снова снять Меган хотя бы в крошечном эпизоде, обещая ей за это многомиллионные гонорары

Однако недавно у Маркл появилась возможность снова стать причастной к актерскому искусству без нарушения придворных правил. 10 января герцогиня стала покровительницей Королевского Национального Театра в Лондоне. Новость об этом появилась на его сайте. Эту обязанность невестке передала Елизавета II, которая занималась делами театра последние десятилетия.

Теперь Меган будет принимать участие в благотворительных акциях, укреплять связи театра со спонсорами и обсуждать идеи насчет его развития с руководством организации. Надеемся, эта работа поможет бывшей актрисе удовлетворить свои творческие амбиции!

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10 января 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
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Меган Маркл

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