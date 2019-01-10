Как новое занятие Меган Маркл связано с ее актерской деятельностью

Перед свадьбой с принцем Гарри 37-летняя актриса Меган Маркл ушла из профессии, ведь по закону королевская особа не должна сниматься в кино и сериалах. Уверены, герцогине было непросто поставить крест на своей карьере, ведь большую часть своей жизни она провела в Голливуде.
Однако недавно у Маркл появилась возможность снова стать причастной к актерскому искусству без нарушения придворных правил. 10 января герцогиня стала покровительницей Королевского Национального Театра в Лондоне. Новость об этом появилась на его сайте. Эту обязанность невестке передала Елизавета II, которая занималась делами театра последние десятилетия.
Теперь Меган будет принимать участие в благотворительных акциях, укреплять связи театра со спонсорами и обсуждать идеи насчет его развития с руководством организации. Надеемся, эта работа поможет бывшей актрисе удовлетворить свои творческие амбиции!