Как новое занятие Меган Маркл связано с ее актерской деятельностью

Чтобы выйти замуж за принца Гарри, Меган Маркл пришлось оставить свою карьеру в кино. Недавно стало известно, что Елизавета II сделала подарок своей творческой невестке, передав ей свои обязанности по попечительству Королевского Театра.

1 2 3 4 5 Меган Маркл стала покровительницей Королевского Национального Театра

Перед свадьбой с принцем Гарри 37-летняя актриса Меган Маркл ушла из профессии, ведь по закону королевская особа не должна сниматься в кино и сериалах. Уверены, герцогине было непросто поставить крест на своей карьере, ведь большую часть своей жизни она провела в Голливуде.

Несмотря на запреты королевского протокола, некоторые компании мечтают снова снять Меган хотя бы в крошечном эпизоде, обещая ей за это многомиллионные гонорары

Однако недавно у Маркл появилась возможность снова стать причастной к актерскому искусству без нарушения придворных правил. 10 января герцогиня стала покровительницей Королевского Национального Театра в Лондоне. Новость об этом появилась на его сайте. Эту обязанность невестке передала Елизавета II, которая занималась делами театра последние десятилетия.



Теперь Меган будет принимать участие в благотворительных акциях, укреплять связи театра со спонсорами и обсуждать идеи насчет его развития с руководством организации. Надеемся, эта работа поможет бывшей актрисе удовлетворить свои творческие амбиции!