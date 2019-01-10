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Подписчики заподозрили, что Влад Соколовский и Рита Дакота встретились на Бали

Развод 28-летней Риты Дакоты и 27-летнего Влада Соколовского в прошлом году стал неожиданностью для всех поклонников пары. Казалось, супруги расстались окончательно и бесповоротно. Однако недавно подписчики артистов стали сомневаться в этом.

В августе прошлого года Влад Соколовский и Рита Дакота объявили о своем разрыве. Певица решила уйти от мужа, как только узнала о его многочисленных изменах. 

После расставания пара принялась делить имущество, а также решать вопрос об алиментах (у бывших супругов есть годовалая дочь Мия). Кроме того, спустя всего пару месяцев после развода в Сети появились слухи, что Влад уже встречается с другой девушкой — моделью Натальей Сульяновой.

Никто уже не сомневался, что Соколовский и Дакота больше не будут вместе. Однако недавно поклонники пары немало удивились, когда на днях бывшие супруги опубликовали фотографии с острова Бали.

Влад уже несколько дней проводит каникулы на популярном курорте, а недавно он поделился своим фото с дочерью, на котором поставил соответствующую локацию и подписал кадр: «Настоящий балийский ребенок». Многие поклонники Соколовского отметили, что он хорошо выглядит, а некоторые решили, что певец все больше стал напоминать Дэвида Бекхэма.

Пользователи Сети немало удивились, когда Рита Дакота также выложила снимок с острова. Кроме того, под кадром певица написала, что временно «уходит» из соцсетей и пожелала подписчикам проводить больше времени с семьей. «В этот раз Бали не только мой, поэтому я создам себе ''только мой''», — загадочно рассказала подписчикам Рита. 

Разумеется, поклонники сложили два и два и решили, что бывшие супруги отправились на отдых вместе. Однако возможно, что Рита и Влад сделали это ради ребенка.    

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10 января 2019
Текст Мария Точилкина
Фото Instagram
Теги

Влад Соколовский, Рита Дакота, Все о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Это наверно норм так отдыхать, точнее отдыхать территориально близко, чтобы маленький ребенок, в случае чего либо, был в доступности для обоих родителей.

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