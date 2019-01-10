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Анджелина Джоли запретила Брэду Питту увидеться со старшей дочерью в день ее 14-летия

Если со старшими сыновьями —17-летним Мэддоксом и 15-летним Паксом — у Брэда Питта в последнее время отношения не складываются, то дочки всегда рады встретиться со своим звездным отцом. Правда, у него к ним доступ очень ограничен. 

8 января Захаре Джоли-Питт исполнилось 14 лет. По такому случаю Анджелина Джоли закатила в своем калифорнийском особняке вечеринку, на которую были приглашены все друзья девочки и члены многочисленной семьи. Не было лишь одного гостя — Брэда Питта.

Как рассказал изданию Hollywood Life инсайдер, у бывших супругов до сих пор весьма шаткие отношения, а их адвокаты пока так и не достигли окончательного решения. Лишь после официального развода Анджелина намерена приглашать бывшего мужа на семейные мероприятия и дни рождения. 

Бедный Брэд, новый год у него не задался с самого начала. Сначала его не пустили на день рождения к Захаре. А позднее он узнал, что Джоли наняла двух охранников, которые сопровождают Вивьен и Шайло, когда те самостоятельно совершают покупки в магазинах. И это при живом отце, всегда готовом помочь своим любимым дочкам! 

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10 января 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Брэд Питт, Захара Джоли-Питт, Анджелина Джоли

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот какая Анджелина не хорошая воистину мать тереза!

  • Я тут передачу про мать терезу смотрела у меня волосы дыбом уверенна она в аду горит!

  • Странная женщина..пытается создать видимость хорошей при этом детей отца лишает..

  • Захара кстати похорошела. Улыбаться научилась. Правда выглядит не как 14 летний подросток, а такая прямо уже взрослая девица, все округлые места на месте. Хоть замуж выдавай.

  • Limira

    Странная женщина..пытается создать видимость хорошей при этом детей отца лишает..

    Пиар наше все!

  • Красивая пара что не жилось то, как и Боне с Алексом!

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