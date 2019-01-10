Анджелина Джоли запретила Брэду Питту увидеться со старшей дочерью в день ее 14-летия

8 января Захаре Джоли-Питт исполнилось 14 лет. По такому случаю Анджелина Джоли закатила в своем калифорнийском особняке вечеринку, на которую были приглашены все друзья девочки и члены многочисленной семьи. Не было лишь одного гостя — Брэда Питта.
Как рассказал изданию Hollywood Life инсайдер, у бывших супругов до сих пор весьма шаткие отношения, а их адвокаты пока так и не достигли окончательного решения. Лишь после официального развода Анджелина намерена приглашать бывшего мужа на семейные мероприятия и дни рождения.
Бедный Брэд, новый год у него не задался с самого начала. Сначала его не пустили на день рождения к Захаре. А позднее он узнал, что Джоли наняла двух охранников, которые сопровождают Вивьен и Шайло, когда те самостоятельно совершают покупки в магазинах. И это при живом отце, всегда готовом помочь своим любимым дочкам!
Вот какая Анджелина не хорошая воистину мать тереза!